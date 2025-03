Santiago. El Centro de Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX) realizó el décimo simposio de capacitación de República Dominicana denominado “Regeneración educativa: innovación y trascendencia”.



Durante el conversatorio, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Secilio Espinal; y el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, José Mármol; destacaron la importancia de la capacitación constante para elevar el nivel educativo en el país.



“Nosotros como sociedad civil debemos reclamar que ese 4% se haga en beneficio de lo que nosotros necesitamos… desde el Gobierno pedimos que los padres, empresas, escuelas, universidades y colegios exijan su ejecución. Sin educación no hay innovación, sin esta última no hay desarrollo ni crecimiento”, manifestó la vicemandataria.



Asimismo, enfatizó que trabajan en impulsar la capacitación técnica a través del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y la ampliación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), de siete sucursales en 2020 a 54 en la actualidad.



“Debe existir esa alianza estratégica entre el sector privado y la academia… No solo eso en la PUCMM, sino llevarlo como política pública de educación. Por ello hemos lanzado la Red Nacional de Centros de Prototipado y Transferencia Tecnológica en universidades públicas y privadas”, afirmó Peña.



La vicegobernante hizo un llamado a mantenerse a la vanguardia de las nuevas tecnologías y a no descansar en el aprendizaje continuo. “La tecnología no desplaza a los seres humanos, a través de las diversas instituciones buscamos la transferencia de conocimiento para las personas utilizando esa misma tecnología”, expresó.



Como mensaje a la generación actual, Peña recomendó a los mismos que aprovechen las oportunidades de formación y la utilicen para alcanzar su propósito de vida, ya que el conocimiento “nunca sobra”.



Inversiones y alianzas estratégicas



Desde el Grupo Popular, el también vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Popular y secretario del Consejo de Administración de la AFP Popular, José Mármol, subrayó la importancia de la educación para esta corporación a través de su programa Excelencia Popular, que otorgará este año 2025 un total de 31 becas para estudios académicos. En la última década, la entidad bancaria ha asignado más de RD$200 millones para el desarrollo de esta iniciativa.



“La tecnología no suplanta el factor humano. La usamos para fortalecer la labor de nuestros colaboradores. Una mayor conexión no indica mayor conocimiento. Nada es más relevante que la conciencia humana”, añadió el empresario.



Para el presidente del Consejo Directivo Funcapex, Miguel Lama, la educación no solo debe responder las necesidades del presente, sino anticiparse a los desafíos del futuro.



Por esa razón, recientemente la PUCMM y la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS) firmaron el convenio “Vinculación y sinergias entre Academia y Empresa”, con el propósito de continuar impulsando la excelencia en la formación de profesionales de ingeniería y alineando las capacidades académicas con las necesidades del ecosistema empresarial.



“Desde Capex, estamos dedicados en impulsar programas y alianzas que garanticen la calidad y eficacia para la formación estratégica y crítica de los nuevos profesionales”, aseguró Lama. l maría tejada Lorenzo

Compromiso con la transformación digital

El rector de la alta casa de estudios recalcó el compromiso de la institución con la innovación como uno de sus ejes transversales principales.



“Se ha cumplido con creces ese propósito, hasta exhibir hoy más de 100,000 egresados… La PUCMM lanzó su Plan Estratégico 2023- 2028, a partir de ahí ha emprendido un proceso de renovación, relanzamiento y fortalecimiento en tecnología y transformación digital”, comentó Espinal.



El referido proyecto está enfocado en garantizar que los procesos educativos, investigativos y administrativos sean evaluados y mejorados de manera continua. Asimismo la implementación de prácticas y tecnologías respetuosas con el medio ambiente para garantizar el eje de la sustentabilidad como el desarrollo de una aplicación estudiantil y pantallas interactivas, con miras a llevar al aula un aprendizaje personalizado de los estudiantes.



“No solo es capacitación, es formar una excelente persona humana… Le digo a los jóvenes que tenga metas. Un proyecto de vida que no solo busque éxitos pasajeros, sino que logre ser feliz. Necesitamos talento humano con competencias fuertes y blandas. Tenemos la gran responsabilidad de formar profesionales para transformar e impactar el mundo”, agregó el religioso mientras exponía en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana.