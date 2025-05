Santiago. Los residentes del distrito municipal José Contreras (Villa Trina), del municipio Moca se sienten como una comunidad marginada, afectada por problemas de agua, calles deterioradas y escuelas agrietadas.



Desde hace un tiempo, los habitantes de Villa Trina enfrentan una grave crisis de abastecimiento de agua potable, tras el colapso del acueducto múltiple que servía a esta comunidad. La situación ha dejado a más de cinco mil personas sin acceso al vital líquido.



Entre las comunidades afectadas se encuentran Los Bueyes, Rancho de los Plátanos, Palma Herrada, La Sábana, El Salitre, La Penda, La Cumbre, La Ensenada, Jamao Afuera y Los Guayuyos.



Recuerdan que hace tres semanas, el presidente Luis Abinader visitó esta localidad y sostuvo un encuentro con sectores representativos de la comunidad, donde se le expusieron de manera directa las necesidades más urgentes, incluyendo la escasez de agua y el deterioro alarmante de las carreteras de acceso.



Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades competentes no han ofrecido una solución inmediata ni han implementado un plan de emergencia que garantice el suministro de agua mediante camiones cisterna u otros mecanismos alternativos.



“Estamos viviendo como si no existiéramos. Los niños se enferman, los ancianos están en peligro, y no tenemos ni cómo lavarnos las manos”, expresó Olga Rodríguez, una residente en la zona.



Denuncian que la carretera que conecta a Villa Trina con el municipio de Moca se encuentra en condiciones deplorables, afectada por los derrumbes y hundimientos que ponen en riesgo la vida de quienes transitan por ella y la escuela presenta grietas.



Los habitantes de Villa Trina también enfrentan prolongados apagones eléctricos que han paralizado la industria maderera local.