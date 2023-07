Email it

El médico neumólogo Emil Jorge Manzur afirmó ayer que el covid-19 tiene un aumento exponencial desde hace semanas, pero indicó que la población no debe preocuparse porque la mayoría de los contagios que está causando la enfermedad son manejables.



“No debemos volvernos exageradamente locos porque esto ya va a vivir con nosotros”, expresó el especialista durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, donde dijo que muy pocos de los afectados con el virus están requiriendo internamientos.



Declaró que con el nuevo incremento de casos, el contagio del covid-19 en las personas que tienen dos o tres dosis de la vacuna ha sido como una gripe normal, porque la variante que tiene presencia en el territorio es leve.



Señaló además, que la población tiene a su disposición diversas opciones terapéuticas para tratar la afección que está circulando a la par con la influenza tipo A y B, así como con el virus sincitial respiratorio y el metapneumovirus.



“De por sí para estas fechas anualmente tenemos un aumento de casos de infecciones respiratorias”, resaltó el experto, que manifestó que la población tiene que prestarle atención implementando medidas para prevenirlos.



Dijo que se deben mantener los cuidados básicos de higiene y en caso de tener síntomas gripales, evitar el junte con personas y la visita a lugares de gran conglomeración, y en caso de ser necesario usar mascarillas.



Asimismo, señaló que cuando exista alguna comorbilidad como asma, diabetes e hipertensión, el afectado tiene que buscar ayuda con su médico de base para prevenir una situación de gravedad.

Del mismo modo, recomienda que en los espacios de trabajo evitar que personas que tengan síntomas respiratorios estén cercanas a los que no tienen, para que no se interrumpa la labor operativa tanto de instituciones públicas como privadas.