El Laboratorio Nacional Doctor Defilló auxilia a los hospitales que no tienen los mecanismos necesarios para realizarlas

El brote epidemiológico de dengue continúa siendo un problema en la República Dominicana, razón por la cual siguen llegando cientos de personas a los diferentes hospitales del país en busca de las pruebas PCR para detectar la enfermedad.



Tras un recorrido por varios centros de salud se pudo comrpobar cómo siguen llegando pacientes con síntomas febriles a las emergencias, que tras la ejecución de varias medidas del Gobierno ya no tienen que esperar varios días por la disponibilidad de camas.



Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que gran parte de la población las asocia con la Covid, también son utilizadas para la detección de virus del dengue. Desde hace algunas semanas atrás el Gobierno anunció que se están implementado debido a que permiten un diagnóstico certero en aproximadamente dos horas.



El ministro de Salud, Daniel Rivera, indicó que con la prueba PCR se tiene un diagnóstico más rápido y seguro de todos los menores ingresados en los diferentes hospitales pediátricos.



Por esta razón el Laboratorio Nacional Doctor Defilló es el principal encargado de realizar las pruebas PCR a los hospitales que no tengan los mecanismos necesarios para realizarla.



Según empleados de este centro de diagnóstico sólo está realizando las muestras que son llevadas de los centros médicos, aunque en ocasiones realiza excepciones que dependen de la gravedad del paciente.



El Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana tamién está realizando las pruebas PCR a todos los pacientes que lleguen con síntomas febriles para así descartar los que tengan el virus del dengue.



El departamento de comunicaciones de ese hospital declaró que están recibiendo de 30 a 40 pacientes diarios que llegan con síntomas del virus, de estos los de mayor incidencia son niños.



“El centro médico Dr. Marcelino Vélez cuenta con un laboratorio clínico bastante grande para procesar las pruebas, a diferencia de otros hospitales que tienen que mandar las muestras al laboratorio nacional”, afirmó Yarisbel Carrasco, directora de comunicaciones de este hospital.



Las pruebas que se están realizando en el hospital más grande de Herrera tienen un costo sin seguro médico de RD$970, en cambio las personas que cuentan con un seguro no tienen que pagar diferencia alguna, afirmó el personal de facturación.



No obstante, Carasco aseguró que no hay camas disponibles debido a que las salas de dengue están llenas, razón por la que los pacientes tienen que esperar en las emergencias hasta que haya alguna disponibilidad para realizar el ingreso, expresó.



Sin embargo, en el Hospital Pediátrico Robert Read Cabral donde murió el día de ayer un menor de nueve años, oriundo de San José de Ocoa, tras dos días ingresado por el virus del dengue, afirma que sí tiene camas disponibles.



El pediátrico Robert Read Cabral declaró que en las últimas 24 horas tienen 33 pacientes ingresados por emergencia con casos sospechosos de posible dengue.



De igual manera informaron que la cantidad de pacientes en sala con diagnóstico probables de dengue ascienden a 69, sin embargo los infantes que este centro tiene en sala con diagnóstico confirmado son ocho.



Además expresaron que los niños que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico del virus son cuatro y que están en condiciones estables.



En este mismo tenor, expresaron que 14 pacientes se encuentran en espera de ingreso vía emergencia con diagnóstico de dengue.



Durante la última rueda de prensa realizada en el Ministerio de Salud Pública el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, señaló que hay 39 casos confirmados de dengue, 14 fallecidos y una letalidad de 0.09 %.



Más camas para Hospital Mario Tolentino Dipp



Autoridades de Salud ampliaron ayer a 54 la disponibilidad de camas, con posibilidad de seguir aumentando, en el Hospital General Mario Tolentino Dipp, en interés de dar respuesta a la población que demanda los servicios de atención médica y como medida de acción ante el aumento de afecciones respiratorias en menores, mientras informaron la disminución de casos sospechosos de dengue en el Hospital Infantil Hugo Mendoza, en las últimas 72 horas.



Durante una visita de supervisión realizada por el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, acompañado del director del Servicio Metropolitano, se explicó que la ampliación del número de camas busca atender a los niños que acuden con diversos síntomas febriles y respiratorios.



Rivera señaló que el interés de las autoridades de Salud es disponer de hospitales pediátricos con los servicios adecuados para brindar la mejor atención a los pacientes que allí acuden. En el caso del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, que junto con el Robert Reid Cabral sigue siendo uno de los más visitados por los servicios que ofrece, se debe a que son de referencia nacional.

Jornada impacta miles de viviendas en GSD

Como parte de las acciones dirigidas a combatir la reproducción del Aedes aegypti, el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con las instituciones que conforman el Gabinete de Acción contra el Dengue, en las últimas 24 horas ha desarrollado una jornada que ha impactado más de 37,000 viviendas del Gran Santo Domingo.



En el operativo, bajo coordinación de las Direcciones de Áreas de Salud, se eliminaron 9,474 criaderos, en 10 sectores de esta zona metropolitana, donde dispusieron desechar gomas, galones con agua, cubetas y diversos recipientes que al llover acumulan líquido y se convierten en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Prevención

Ciudadanía. Las autoridades de Salud recalcan que la prevención debe ser permanente.