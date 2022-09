El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) emitió ayer una resolución en la que otorga un plazo de 120 días a industriales, comerciantes e importadores para que cumplan con la norma sobre etiquetado en la República Dominicana.



En nota de prensa, el director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que la disposición establece que toda persona física o moral que comercialice, importe, produzca o haya ordenado la producción parcial o total a un tercero de un alimento previamente envasado deben cumplir con los requisitos de las etiquetas de los productos como lo indica la “NORDOM 53”.



Destacó que después que se cumpla el plazo iniciarán una serie de operativos en todo el territorio nacional para velar por el correcto cumplimiento de la resolución.



En ese sentido, resaltó que en caso de encontrar en establecimientos comerciales productos no conforme con las normas correspondientes al etiquetado a partir del vencimiento del plazo, la dirección ejecutiva de la institución actuará en base a lo establecido en el literal b del artículo 111 de la Ley 358-05, y procederán a su decomiso y a sancionar a quienes hayan violado la reglamentación.



Dijo que Pro Consumidor será el órgano competente para monitorear el cumplimiento de lo estipulado en la citada resolución sobre el contenido de la etiqueta, que dispone asegurar la veracidad de la información declarada en los alimentos pre envasados, verificando que la misma no sea alterada, engañosa o no correspondiente al producto que se comercializa.



Indicó que la disposición dispone que el etiquetado debe contener al menos nombre del alimento, específico y no genérico, lista de ingredientes, contenido neto y peso escurrido, nombre y dirección del fabricante.