La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades cotidianas. Tiene origen en una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Y es mucho más frecuente de lo que habitualmente se cree.

Este trastorno de salud mental cobró protagonismo en estas horas por un video que el ex futbolista Daniel Osvaldo publicó en sus redes sociales para pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y adicciones que está transitando.

“Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande”, dijo el ex novio de la periodista Daniela Ballester y de Gianinna Maradona. “Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones”, dijo Daniel Osvaldo, de 38 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos 280 millones padecen de depresión, un 18 % más que hace una década, lo que evidencia un alarmante crecimiento de la enfermedad.

Qué es la depresión

La depresión se caracteriza por una persistente sensación de tristeza, pérdida de interés en actividades cotidianas, cambios en el apetito o peso, problemas de sueño, y en casos graves, pensamientos de muerte o suicidio (Imagen ilustrativa Infobae)

La doctora María Eugenia Rojas (MN 134368), coordinadora de la Unidad de Trastornos Afectivos del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) definió la depresión a Infobae en una nota reciente: “Es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una persistente sensación de tristeza, pérdida de interés o placer en las actividades cotidianas; cambios en el apetito o peso; dificultades para dormir o dormir en exceso; agitación o letargo; fatiga; sentimientos de inutilidad o culpa; dificultad para concentrarse”.

“En los casos más graves, pueden aparecer pensamientos de muerte o suicidio. La depresión es una condición clínica que afecta la calidad de vida y el funcionamiento diario de una persona”, subrayó la experta.

Por su parte, la doctora Alejandra Gómez, médica psicoanalista, psiquiatra, miembro de Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA) y magister en Psiconeurofarmacología, expresó a Infobae en la misma nota que este trastorno puede convertirse en un problema de salud serio, “especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede incluso llevar al suicidio, siendo la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años”, destacó la experta.

Aunque estos síntomas son típicos de la enfermedad, también hay atípicos a considerar. Las siguientes son alarmas que se deben tener en cuenta.

Cuáles son las 10 señales de advertencia de la depresión

Se distingue entre la depresión, un trastorno clínico, y emociones como la melancolía y la tristeza, que son transitorias y aparecen como respuesta a pérdidas o duelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Se diferencia de la melancolía y la tristeza

La principal diferencia entre la depresión y la melancolía o tristeza radica en que la primera es considerada un trastorno, mientras que la melancolía y la tristeza son estados emocionales, expresó a Infobae en una nota reciente Irene Ampuero, psicóloga general sanitaria especializada en terapia infanto-juvenil y adultos del Instituto Psicológico Cláritas de Madrid, España.

La psicóloga explicó que la melancolía y la tristeza son emociones que suelen ser transitorias, es decir, tienen un comienzo y un final. “Estas emociones suelen aparecer en respuesta a una pérdida, ya sea de algo o de alguien. Aunque pueden resultar desagradables, también tienen una función importante, ya que nos permiten reflexionar sobre nuestras preferencias y nos vuelven vulnerables para pedir ayuda a los demás”.

En cambio, la depresión “tiene su origen en una combinación de factores biológicos, como la presencia de antecedentes familiares, factores personales, como patrones de pensamiento pesimistas, y factores precipitantes, como eventos estresantes en la vida de la persona. Estos factores interactúan y pueden llevar al desarrollo de la depresión”.

2. Dificultad para concentrarse

La depresión puede afectar la capacidad de pensar con claridad y el enfoque en tareas. Es otro de los síntomas que pueden pasar más desapercibidos. También se pueden presentar pensamientos negativos recurrentes, sentimientos de culpa o inutilidad.

Entre las señales de advertencia de la depresión se incluyen los cambios en el apetito: la persona puede adelgazar o subir de peso (Imagen ilustrativa Infobae)

3. Cambios en el apetito o peso

Ya sea que se comience a comer menos y adelgace o se empiece a comer demasiado y aumente de peso, un estado de ánimo bajo puede ser el culpable. También la depresión se puede presentar con cansancio y pérdida de energía.

4. Irritabilidad, agitación y nerviosismo sin razón

Esto puede llevar a cambios en el comportamiento, como estallidos de ira o discusiones frecuentes. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, la irritabilidad o la ira (sin causa) pueden ser un síntoma común de problemas de salud mental.

5. Problemas de sueño

Tanto el insomnio (dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido) como la hipersomnia (dormir en exceso), ambos pueden ser signos de depresión.

6. Movimientos y habla más lentos

Los científicos no están seguros de la causa, pero creen que podría deberse a los bajos niveles de dopamina, un neurotransmisor que juega un papel fundamental en el sistema de recompensa del cerebro y en la regulación de diversos procesos cognitivos y emocionales.

El tratamiento para la depresión es individualizado y puede combinar terapias médicas, psicoterapia, cambios en el estilo de vida, y apoyo social (Imagen ilustrativa Infobae)

7. Aislamiento social

Evitar el contacto con amigos, familiares u otras personas, y preferir pasar la mayor parte del tiempo solo es también síntoma de depresión. Pensamientos o intentos de suicidio pueden darse en casos graves.

8. Anhedonia

“Es la incapacidad de sentir placer por las actividades realizadas (”Hago las cosas sin ganas”) o bien la incapacidad de consumarlas (“No tengo motivación”). Si bien este es un síntoma importantísimo para el diagnóstico de depresión es compartido con otros sufrimientos (esquizofrenia por ejemplo). La presencia de marcada anhedonia es un indicador de gravedad, difícil tratamiento y hasta suicidio”, explicó la doctora Gómez.

9. Bajo deseo sexual

Relacionado con el síntoma anterior, la pérdida de interés o placer en actividades que antes eran gratificantes, como el sexo, también es un signo a considerar. Explicó Ampuero: “La depresión se diagnostica mediante la presencia de al menos cinco síntomas, entre los cuales se encuentran el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer, durante un período mínimo de dos semanas”.

10. Dolor

Sentir dolores sin un problema evidente de salud puede ser un signo de depresión. Esto podría deberse a que el cuerpo está en un estado constante de estrés, lo que puede hacer que los músculos estén más tensos.

Cómo es el tratamiento

Es preciso abordar la salud mental y la depresión de manera abierta, buscando eliminar el estigma y promover la búsqueda de ayuda necesaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Rojas expresó que el tratamiento de la depresión suele ser individualizado y puede implicar una combinación de enfoques médicos, terapéuticos y de estilo de vida. Incluyen la psicoterapia, medicamentos antidepresivos especialmente, ejercicio, cambios en el estilo de vida y apoyo social.

Por su parte, la doctora Gómez dijo que existen tratamientos psicológicos y farmacológicos para la depresión. “Este abordaje será de acuerdo a la singularidad de cada caso: presentación, síntomas, depresión leve o no, etc. Entre otras recomendaciones es importantísimo asociar la actividad física, creativa y social, tanto en el tratamiento como en la prevención”.