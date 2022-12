La doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, que recientemente recibió la máxima categoría del Premio Iberoamericano de la Calidad del año 2022, destacó ayer los niveles de eficiencia y eficacia con los que funciona el centro de salud.



Al ser entrevistada en el programa Despierta con CDN, la especialista señaló que las operaciones administrativas del nosocomio que previamente había obtenido el Premio Nacional de la Calidad que organiza el Ministerio de Administración Pública (MAP), se rigen por el modelo iberoamericano de la excelencia en la gestión, para obtener los resultados que la población y los usuarios en general esperan.



Dijo que el equipo médico y administrativo de la institución que dirige ha mantenido desde el inicio una cultura organizacional, al tiempo que aseguró que los médicos trabajan con base en protocolos de atención, con el debido soporte del personal administrativo, para una mejor gestión en la calidad de los servicios que ofrecen a los usuarios.



“En eso se traduce el servicio que recibe el ciudadano. La mejora debe ser continua, no debe parar. El hospital siempre está montado en la rueda de la mejora continua y, por eso, la excelencia es sostenible. No nos podemos conformar con recibir un premio, porque no es cuestión de tener una estatuilla, estos resultados tiene que percibirlos toda la gente de interés”, manifestó.



No improvisar



Vanderhorst considera que evitar la improvisación y regirse mediante un modelo de excelencia en la gestión de la salud es fundamental, indicando que la parte administrativa del Hugo de Mendoza está compuesta por agentes facilitadores para obtener los resultados en la población, los ciudadanos y los resultados globales.



Añadió que el apoyo del Servicio Nacional de Salud (SNS) ha sido fundamental para lograr los niveles de excelencia que exhibe el hospital, porque les ha establecido indicadores financieros y de calidad de alta relevancia para superar las metas propuestas.

Bajan los números de muertes neonatales

La doctora Dhamelisse Then Vanderhorst indicó que la mortalidad neonatal en República Dominicana se ha reducido considerablemente en los últimos años con las estrategias que ha implementado el SNS. Dijo que las principales causas de muertes neonatales en Latinoamérica son la prematuridad, las infecciones, asfixias y las malformaciones congénitas.