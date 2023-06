Email it

El Gobierno, a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/cal) destinará 1,098 millones 585 mil 524 pesos en la compra de fármacos e insumos sanitarios, para reforzar el abastecimiento de los centros de salud públicos de todo el país, durante el período agosto-diciembre del 2023.



Para tales fines, la entidad comenzó ayer el proceso de apertura y lectura de las propuestas económicas de oferentes participantes en la licitación pública nacional que lanzaron para dar cumplimiento a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06.



En nota de prensa, el titular del Promese/cal, Adolfo Pérez, explicó que con la compra se busca garantizar que la población que asiste a los centros públicos de salud, disponga de manera oportuna de fármacos esenciales.



De su lado, el director de medicamentos del Servicio Nacional de Salud (SNS), Omar García, valoró la transparencia de la institución en los procesos de compra y el esfuerzo mancomunado que tiene la entidad a la que pertenece y el Ministerio de Hacienda, para lograr un aumento en el presupuesto para la compra de más medicinas e insumos, que a su entender permitirá ajustar las necesidades de los hospitales y centros de atención primaria.



“Se trata de un proceso altamente competitivo, en el que participaron 70 oferentes. Se recibieron 1,206 muestras de productos, de las cuales 889 fueron admitidas conforme, y 309 no conformes; 118 renglones quedaron desiertos por no presentar muestras, por muestras no conforme y por inhabilitación”, indicó.



García especificó que se licitaron 361 renglones entre los que se encuentran vitaminas, anticonvulsivos, neurolépticos, antipsicóticos, benzodiacepinas, antiinflamatorios, antihistamínicos y antihelmínticos.