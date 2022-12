A pesar de los reclamos de grupos gremiales, como el Colegio Médico Dominicano (CMD), pasará otro año sin que la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar vuelva a reabrir completamente sus puertas para prestar servicios a la población.



El antiguo Morgan fue demolido en diciembre del 2014 para dar paso a la construcción de un moderno complejo hospitalario que está destinado a ser uno de los centros de salud más modernos no solo del país sino de toda la región, pero pese a su necesidad para suplir la alta demanda de atenciones médicas que se presentan en sectores de la capital, no ha sido posible completar su apertura.



En la entrevista especial de elCaribe y CDN, el doctor Mario Lama, titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), explicó que la ciudad sanitaria no está funcionando en su totalidad porque su construcción comenzó en la gestión pasada y atraviesa por varios nudos legales porque la inversión que se proyectó para su levantamiento ha superado en varias ocasiones los rangos que permite la ley, por lo que se han realizado una serie de readecuaciones burocráticas para permitir la entrega.



Dijo que el área de consultas externas está abierta y que existe la intención de culminar para mediados del mes de enero el nuevo edificio que tendrá el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot).



Asimismo, declaró que el hospital Materno Infantil que fue utilizado en parte para el ingreso de personas contagiadas con el covid-19 en los momentos de crisis de la pandemia, podría estar listo entre marzo y abril del próximo año si no hay dilaciones, por lo que todo el complejo estaría funcionando para finales del 2023.



La ciudad sanitaria situada en la calle Federico Bermúdez del barrio María Auxiliadora, también contará con un hospital clínico quirúrgico, una farmacia del pueblo, así como un centro de patología forense y morgue, además tendrá cafetería, un centro de monitoreo y seguridad y su propia planta de tratamiento para desechos médicos.



Abren licitación



Con fines de dar término al complejo hospitalario, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) abrió una convocatoria a licitación pública para construir varias obras y dotar con el equipamiento necesario al centro asistencial.



En un anuncio publicado en este medio, el organismo informó que en el proceso solo pueden participar las personas que están inscritos en el registro de proveedores del Estado que administra la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).



Mientras las autoridades siguen trabajando en la obra, moradores del hospital que también colinda con los barrios Mejoramiento Social, Los Guandules, Villa Consuelo, Villa María y el ensanche Espaillat, continúan con sus reclamos para que sea terminado, y así se una a otros centros cercano como el Francisco Moscoso Puello en la prestación de servicios médicos.

Millones de personas se quedan sin el servicio

Según el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, más de un millón de personas de la parte alta de la capital no tienen acceso a los servicios de salud que se ofrecen en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. “Todavía a tres años del presente Gobierno estar en el poder sigue con la molestia de que el hospital no se abre por una serie de inconvenientes jurídicos con las cubicaciones; en cara evasiva de irresponsabilidad para con la población”, expresó el galeno, luego de encabezar una protesta para que abran el establecimiento médico.