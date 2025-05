Tras el paro de 48 horas de los médicos de los hospitales convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y de que las autoridades no atendieran sus demandas, el gremio de los profesionales de la salud anunció para el próximo jueves 22 una “Gran marcha nacional”.



La marcha, que sería la continuación del paro de labores que hubo el pasado miércoles y jueves, se hace en demanda de la reposición de 14 médicos que fueron desvinculados, por el aumento salarial de los galenos pensionados y por el incremento de la seguridad en los centros de salud.



La caminata pautada para el jueves de la próxima semana tendrá como lugar de destino la sede del Ministerio de Salud Pública y partiría a las 10:00 de la mañana desde el Hospital Salvador B. Gautier.



“La Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano valoró con resultados extremadamente positivo, el recién paro nacional de 48 horas, que acaba de concluir y saluda la expresión de firmeza exhibida por los médicos con el gremio médico. Una demostración a las autoridades de que está Junta. La Directiva Nacional y los médicos, estamos decididos en llegar a las últimas consecuencias”, expresó en rueda de prensa ayer el CMD.



Firmes en su lucha



“Queremos informarle al país que nos mantendremos firmes con nuestras demandas como son: reposición de los médicos cancelados y no más cancelaciones; mejoría salarial para los médicos pensionados e incrementar la seguridad en los hospitales”, agregó el gremio.



Aunque los médicos siguen firmes en sus acciones y reclamos, dicen estar abiertos al diálogo como única vía de llegar al consenso.



“Las autoridades deben entender, que la única vía de llegar a un consenso de las partes, es a través de un diálogo armonioso. Seguiremos firmes con nuestra lucha y les aseguramos que apenas comienza”, señalan.



El pasado miércoles y jueves, los médicos que laboran en los hospitales públicos del Servicio Nacional de Salud (SNS), así como los centros y subcentros del Ministerio de Salud Pública, hospitales de autogestión, unidades del Conape y las Unidades de Atención Primaria, paralizaron las atenciones. Así, los pacientes perdieron citas y quedaron sin recibir los servicios de salud.



Con el paro de solo el miércoles más de 6 millones de pacientes se vieron afectados, según las propias palabras del presidente del CMD, Waldo Suero, como convocante de la huelga.

Gobierno no ha cedido a los reclamos del CMD

El Gobierno todavía no ha cedido a los reclamos del CMD. Antes del paro de 48 horas de esta semana, el ministro de Salud, Víctor Atallah, los galenos no fueron cancelados de forma arbitraria y aclaró que las decisiones recientes en torno a la terminación de contratos responden a procesos de verificación y regularización realizados. De acuerdo al funcionario, las personas desvinculadas no estaban laborando y por ello se suspendieron sus contratos.