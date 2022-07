Email it

Desde el próximo miércoles el Colegio Médico Dominicano (CMD) realizará una serie de marchas en toda la geografía nacional en reclamo de mejoras para los centros hospitalarios.



La decisión fue anunciada por la agrupación sindical, al celebrar un encuentro con sus dirigentes para llamar la atención del Gobierno sobre la situación precaria que tienen los hospitales públicos.



De acuerdo a la entidad, los establecimientos de salud se encuentran en muy mal estado, sobre todo el Salvador B. Gautier que carece de insumos básicos para dar una correcta atención a los pacientes.



“No hay gasas, algodones, jeringuillas de 5 y 10 cc, ni solución salina (…), eso le dice la espantosa situación en el otrora hospital más moderno que tenía la ciudad”, expresó el doctor Senén Caba, quien es el titular del gremio.



Manifestó que el centro de 25 especialidades médicas está a punto del colapso ante la abyecta indiferencia de las autoridades.



Señaló que la situación es similar en otros hospitales del país, donde no hay suficientes médicos generales, especialistas, ni tampoco enfermeras, para prestar servicios de salud a la población.



Asimismo, destacó que los servidores sanitarios están expuestos a agresiones de parte de familiares de pacientes por la ausencia de seguridad, así como al exceso de horas de trabajo por la falta de personal.



En otro orden, dijo que también volverán a las protestas debido al incumpliendo del acuerdo firmado con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para mejorar los tarifarios por concepto de prestaciones, intervenciones e internamientos, y lograr el otorgamiento de códigos y realización de recetarios.



Otro de los reclamos, es que desde el Ejecutivo se cumpla con los decretos 127-21 y 353-21 con el que se pensiona a cientos de médicos sobre la base de la ley 414-98.



De igual manera, reprocharon la creación de patronatos o voluntariados en los hospitales, tras asegurar que estos serían manejados por personas con conflictos de interés en el sector salud.



Caba informó que el plan de lucha con el que contemplan realizar un encendido de velas en el Salvador B. Gautier y el hospital Padre Billini, iniciará el 27 de julio con una marcha desde la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.



Sostuvo que en los próximos días estarán realizando marchas de manera simultánea en las regiones Norte, Sur y Este, y no descartó posibles paros hospitalarios en caso de que no mejore la situación.



En la asamblea participaron médicos de Azua, Sánchez Ramírez, Barahona y de otros puntos del país.