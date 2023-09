La alta incidencia de dengue en el país sigue llevando a personas con síntomas sospechosos de la enfermedad a centros de salud, sobre todo a los menores de edad, que son los que tienen mayor probabilidad de contagio.



En el hospital infantil Robert Reid Cabral los internamientos de casos probables de la afección aumentaron durante el fin de semana, hasta el viernes tenían 46 pero en las primeras horas de ayer contaban con 58, los que según su dirección de Comunicaciones estaban estables.



Asimismo, destacó que están recibiendo pacientes de toda la geografía nacional, y que en los últimos días no registran nuevos fallecimientos.



Se recuerda que hace unas semanas el dengue le arrebató la vida a un adolescente de 16 años que recibía atenciones médicas en el centro luego de ser ingresado por emergencia con síntomas de la patología, y de acuerdo con las autoridades del hospital, con el menor hasta utilizaron medicamentos de alto costo para garantizar su salud pero no tuvieron los resultados esperados.



Otro establecimiento que está recibiendo muchos pacientes con indicios de dengue es el Hugo de Mendoza, que hace 24 horas tenía ingresadas a 89 personas que están entre los 10 y 18 años de edad, pero con un buen estado.



Cuidado



Ante la actual situación de dengue que tiene el país que fue calificada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) como un brote epidémico, una gran parte de la población está aplicando las recomendaciones dadas por las autoridades y los expertos para evitar un contagio.



Tal es el caso de la señora Juana Vasquez, que está eliminando el agua acumulada de su casa para que no se reproduzca el mosquito transmisor de la enfermedad, pero también está colocando cloro a los tanques y otros envases para disminuir las probabilidades de que se pueda originar el Aedes aegypti.



Damaris Días también está redoblando las acciones preventivas, limpiando el entorno de su residencia de todo lo que dejan las lluvias, que propician que aumenten los casos de dengue.



Mientras que Diomaris Escaño, que es madre de un niño, ya sabe que en caso de que su hijo tenga un episodio de fiebre, es importante llevarlo inmediatamente a un centro médico para que sea asistido por un especialista y reciba las atenciones que sean necesarias.



El padecimiento viral además suele ocasionar en los infectados vómitos, dolor abdominal, falta de apetito, y dolor de cabeza.

Las zonas urbanas lideran los contagios

Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, están entre las demarcaciones que según Salud Pública, presentan una alta cantidad de casos de dengue. Para disminuir la propagación de la enfermedad, en dichos lugares el organismo y otras instituciones como la Defensa Civil, han estado realizando operativos de descacharrado y jornadas de fumigación, con la que también buscan la prevención de otras afecciones vectoriales.