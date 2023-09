En las próximas cuatro semanas se espera que comience a reducirse la incidencia del dengue en la República Dominicana, en situación de brote epidémico con 7,222 contagios contabilizados en lo que va de año, según las últimas cifras aportadas por el Ministerio de Salud Pública.



Así lo expuso el director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis, doctor José Luis Cruz Raposo, que participa en el desarrollo de las estrategias de gestión del dengue en la parte entomológica.



“Entendemos que con las acciones que estamos llevando a cabo” para reducir los contagios, “en las próximas cuatro semanas ya comiencen a verse algunos cambios en la curva” y la incidencia comience a bajar, dijo en declaraciones a EFE.



Sin embargo, “todavía no hemos visto la meseta, o sea, la curva no nos ha indicado que hemos llegado a un pico, al tope”, desde que hace dos semanas se cruzara la franja roja que corresponde a la categoría de brote, “pero la idea es lograr ese control y ese descenso” en las próximas cuatro semanas.



Salud Pública mantiene la alerta epidemiológica emitida el 24 de mayo y exhorta a las familias a eliminar los posibles criaderos.



Alegan hubo mal manejo



Por otro lado, el expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Enriquillo Matos, afirmó que la crisis que existe con esta enfermedad se debe a que las autoridades competentes no le dieron el seguimiento debido para evitar esta situación. De acuerdo con el galeno, las autoridades de salud debieron acercarse a la población para informar sobre la enfermedad y crear los mecanismos para evitar los criaderos de mosquitos.



Entrevistado en el programa Contacto 360, aseguró que a pesar de que se sabía que este era un año endémico, las autoridades no dieron seguimiento de cerca al tema.