En el barrio Las Mercedes, en el municipio de Los Alcarrizos, desde hace tiempo un grupo de jóvenes formaba parte de una banda delictiva, que según la Policía, se encontraba “en pleno auge”, cometiendo “secuestros, actos de tortura y barbarie, asaltos y otros delitos”.



De acuerdo con moradores, que por seguridad omitieron sus nombres, la denominada banda “Los 30/30 o Los Papo Trenzas”, era liderada por un joven parapléjico que cayó abatido, junto a cuatro más, durante un enfrentamiento con agentes de la Policía, la madrugada de ayer. La Policía dice que los miembros de la banda eran activamente buscados por efectivos de la institución.



“Jefry Trenza era inválido, apenas movía los hombros y el cuello pero era peligroso y era el jefe de la banda 30/30 que operaba en el sector Las Mercedes. A dos esquinas de donde lo mataron hay otro punto de droga donde venden encima de los platos de las casas’’, reveló a elCaribe un residente.



Se trata de Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreras, alias Jeffrey Trenzas (cabecilla) de 36 a 40 años; Eric Ramón Pérez Germán, alias El Mello y/o La Braza, de 28 ; Adrián Antonio Rodríguez Torres, de 30 (cabo de la Policía); Steven Betances Lachapel, de 26 (alistado de la Policía), y el apodado Milesy La Pólvora, de 30 a 35 años.



Los miembros de la banda son acusados de cometer actos de tortura y barbarie en contra de Yhonfer Berigüete Romero y otras víctimas. Según la institución del orden, los desaprensivos publicaron un video por las redes sociales donde mostraban al joven amordazado y ocasionándole quemaduras en distintas partes del cuerpo.



En la pared donde mataron a los supuestos líderes de “Los Papo Trenza’’ se puede leer el letrero: ‘’30 30, blo K 30 IG 30” sobre una puerta de metal en el área donde residía el supuesto cabecilla.



Los residentes cercanos a la marcada pared no quisieron referirse al “curioso letrero’’ más allá de la revelación que hiciera el testigo que pidió no publicar su nombre y añadió: “Conozco a todos los muchachos muertos, he vivido aquí por más de 30 años’’.



La banda estaba bien articulada. Según la Policía la organización criminal contaba con miembros de la institución.



Reporte de la Policía Nacional



De acuerdo con el informe que dio la Policía, el enfrentamiento se produjo cuando una patrulla se encontraba de servicio en la calle 14, del sector Las Mercedes. Cuando los miembros de la banda notaron la presencia policial, la emprendieron a tiros con armas que portaban.



El reporte dice que los agentes “se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión, logrando ocasionar a sus agresores las heridas que posteriormente les provocaron la muerte”.



Todos portaban armas y fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Dr. Vinicio Calventi.



“Fue una balacera que duró aproximadamente más de 20 minutos, esa es una noche que no voy a olvidar nunca, todavía estoy nerviosa’’, expresó Nancy Castillo.



La sexta víctima mortal y a quien se le ocupó una pistola, era Raudy Eliezer Soriano. Este cayó abatido al enfrentar a un miembro del Ejército que fungía como seguridad en el hospital en donde atendían a sus compañeros.

Comunitarios defienden a uno de los muertos

Uno de los acribillados fue Eric Ramón Pérez (El Mello), de 26 años. Sus familiares reclaman su muerte porque según ellos, la Policía lo involucró en una banda con la que no tenía que ver. Eric tenía cinco años laborando en el área de delicatessen (embutidos) de un supermercado, de donde llegaba cuando se detuvo a saludar a un grupo de amigos. “Mi hijo no es delincuente. El mío hay que limpiarlo, a mí hay que responderme’’, expresó su padre, Ramón Odalis Pérez, quien además, dijo que crió a su hijo para que fuera un hombre de bien.