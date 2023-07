Email it

Santiago.- “Depresión: El Enemigo Silente” es el nombre del conversatorio ofrecido por la especialista en psiquiatría, doctora Alexandra Hichez Lachapel, en las instalaciones del auditorio Centro León, en la ciudad de Santiago.

La experta enfatizó que la depresión no es la típica tristeza o el mismo llanto y que será una “pandemia permanente” hasta que no se aprenda a diferenciarla. Indicó que “1 de cada 4 personas tiene una enfermedad mental y de 300 millones de personas en el mundo un 50 % no está diagnosticado, un 5 % puede ir al médico y un 3 % a tratarse”.

Durante su exposición, la especialista explicó que la depresión empieza muchas veces por el médico. Recalcó que cada 5 segundos una persona quiere suicidarse y cada 40 ya alguien lo ha hecho. “La depresión es la primera causa de muerte en personas jóvenes”, dijo.

El evento científico fue organizado bajo la responsabilidad de People Marketing, agencia destacada por la realización de eventos médicos y con el apoyo de la Plataforma Digital Soy Paciente, la doctora Hichez, felicitó al público presente por la valentía de estar sentados en una sala frente a una psiquiatra participando en un foro sobre depresión.

Diferenció las características de la depresión, donde primero está el síntoma, (por ejemplo, pérdida de empleo), luego aparece el episodio (como llanto, o desarrollo de confort) y resaltó la importancia de poder diferenciar cada etapa de la depresión, es por eso que mientras más oportuna sea la intervención médica, más oportuno será el tratamiento.

Cuando una persona no va al psiquiatra jamás volverá a ser la misma, porque los síntomas de la depresión no se modifican con medicamentos y en menos de 6 meses. “La depresión predispone que el individuo tenga demencia a más temprana edad”, explicó.

Asimismo, la especialista en psiquiatría, manifestó que la depresión en niños es totalmente distinta, haciendo que solamente cambien el trastorno alimentario y cambio de patrón conductual, es por eso que en la adolescencia se manifiesta ambos trastornos y no saben cuándo se empezó a desarrollar.

“Los psiquiatras ahora nos estamos enfrentando a una nueva adicción: las redes sociales. Y el tiempo que una persona dedica a eso, simplemente es tiempo de vida perdido. Hay muchas máscaras que tenemos enfrente, la necesidad exclusiva de vivir en la inmediatez y el placer errado”, expresó.

La Dra Hichez, explicó que el paciente depresivo se siente solo, todo está lejos, sin compañía. La depresión es un problema de salud mental que afecta a millones de personas en todo el mundo, siendo una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y afecta a personas de todas las edades, géneros y orígenes étnicos.

Agregó, que las personas deprimidas se quieren morir, pero no tiene la estructura para quererse matar, “hay una diferencia entre quererse morir y quererse matar”.

Bajo una ronda de preguntas y respuestas, la psiquiatra manifestó que “no se debe cuestionar al paciente, siempre se debe solicitar una consulta médica y convertirnos en esa piedrita en el zapato para ayudar”.

De igual forma, aprovechó la oportunidad para anunciar el lanzamiento de su libro titulado “Relación cerebro intestino”, “porque la depresión va con síntomas somáticos, la depresión presenta síntomas físicos”.

Finalmente, la Dra Hichez, agradeció poder estar en la ciudad de Santiago, además, recomendó que “Debemos vivir la vida, hacerle frente a esta situación, yo espero que la salud mental sea de día a día y no una cuestión de una crisis” y recordó que el próximo 29 de julio volverá a decir presente con el conversatorio sobre “Impacto de la Imagen Personal en la Salud Mental”.