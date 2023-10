La eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti es una de las acciones claves para prevenir la propagación del virus del dengue, que este año ha superado los contagios en el país.



En este periodo, la incidencia de la enfermedad febril endémica se concentran en Santo Domingo, donde han sido intensificados los operativos para combatir los focos en los que se reproduce la larva y los huevos del vector, como desperdicios y escombros acumulados en los patios y solares.



Sin embargo, en sectores de Santo Domingo Norte, una de las zonas notificadas con altos niveles de casos sospechosos de dengue, los munícipes no creen la insistencia de las autoridades, e incluso de los mismo comunitarios, en atacar el origen de la afección de la cual se han reportado más de 10 mil personas infectadas, en su mayoría menores de edad.



“Ahora es que están viniendo por que el dengue está en sus buenas. Están bajando ahora pero no le dan continuidad”, comentó a elCaribe Juan Veras, residente en la localidad de La Senda.



De su lado, Bernardo Taveras, opinó que las acciones para mitigar el dengue en la zona son mínimas en comparación con la vulnerabilidad que tiene en esta área bordeada por una cañada en la que se mantiene montones de basura y maleza.



“Antes venían y fumigaban ya ni eso, eso se perdió por aquí. No dan ni un folleto ni nada para que uno vea cómo hay que cuidarse. Tienen que venir alguien aunque sea a orientar a las personas y decir esto se hace así”, comentó Taveras.



En el recorrido de reporteros de elCaribe por esta área, se pudo evidenciar varios envases y artefactos con agua acumulada que representaban un riesgo para la proliferación del mosquito, situación que según residentes ha tratado de ser corregida entre los vecinos. “Uno le dice pero hay muchos que no hacen caso a las recomendaciones”, dijo Esmerlin Santana.



El mismo panorama se constató en el barrio Villa Esperanza, de Villa Mella, donde residentes consultados describieron que el dengue se ha convertido en un problema entre las familias, lo cual atribuyeron a la falta de conciencia por parte de los vecinos que acumulan agua sin el debido cuidado, así como la poca asistencia de las jornadas de fumigación.



“Mucha gente sabe y tiene orientación de qué tienen que hacer para que ese dengue deje de picar aquí, pero se hacen los locos”, expresó Fernando Antonio.



Jornadas ASDN



Al consultar con autoridades de la Alcandía de Santo Domingo Norte (ASDN), aseguraron que se han intensificado las jornadas de descacharrización (eliminación de criaderos) y fumigación como parte del programa de prevención del dengue que estableció la entidad por el brote de la enfermedad.



Scarlet Gálvez, encargada del Departamento de Salud de la ASDN detalló que los operativos son realizados por dos comunidades diferentes en un día.



“También llevamos concientización a nuestros munícipes dejándoles saber cuáles son esas acciones que deben tomar de manera individual y colectiva para disminuir los criaderos y por lo tanto que no prolifere el mosquito”, informó Galvez a este medio.

Opiniones