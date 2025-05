El llamado del CMD fue acatado. Ayer los médicos de los hospitales públicos paralizaron las labores en demanda de la reposición de varios profesionales de la salud que fueron desvinculados y por el aumento salarial de los galenos pensionados.



Desde tempranas horas del día de ayer las consultas de los hospitales públicos del Servicio Nacional de Salud (SNS), así como los centros y subcentros del Ministerio de Salud Pública, hospitales de autogestión, unidades del Conape y las Unidades de Atención Primaria, quedaron paralizadas, lo que afectó a más de 6 millones de pacientes, según informó el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, como convocante del paro.



Tras la paralización de las labores de los médicos del país, Suero indicó que la convocatoria, que continúa todo el día de hoy, ha logrado su objetivo.



Al reiterar que desde el Gobierno no se ha querido dialogar con el gremio para buscar una salida a la situación, el presidente del CMD advirtió que las protestas seguirán la próxima semana y que, si ha habido fallos en la convocatoria en algunos lugares se harán los correctivos de lugar para que hoy y los demás días la acción sea “más contundente”.



“La semana que viene seguirán las protestas, puede ser una marcha, puede ser otra huelga, puede ser un piquete, puede ser una huelga de hambre, otra protestas saldrá la semana que viene. Yo le he escrito mucho a la vicepresidenta y al presidente de la República desde hace 15 o 20 días atrás, explicándoles que el ministro de Salud Pública no quiso reunirse con nosotros, que hay que sentarse a dialogar y no me han contestado absolutamente nada”, manifestó Waldo Suero al conversar con los medios de comunicación ayer al mediodía.



Llama a ministro “abusador”



Como un “abusador” calificó Suero al ministro de Salud, Víctor Atallah, al indicar que este “le ha quitado la comida de la boca” a los médicos que fueron desvinculados. De acuerdo al titular de Salud Pública, los galenos no fueron cancelados de forma arbitraria y aclaró que las decisiones recientes en torno a la terminación de contratos responden a procesos de verificación y regularización realizados.



“Ese es un abusador, el ministro de Salud Pública es un abusador quitándoles la comida de la boca a esos médicos y hay que buscarle el aumento salarial a los pensionados. Con esos alegatos, no va a echar para atrás esta lucha. Se equivocó el ministro de Salud, no vamos a echar para atrás, le aseguramos que no vamos a echar para atrás. Que diga todos los inventos que quiera, que son unos vagos, que duplicidad, que invente lo que quiera el ministro, pero no vamos a echar para atrás”, expresó Suero.



La huelga de médicos trastornó las atenciones de los pacientes, quienes se quejaron de la situación, sobre todo porque muchos de los que acudieron en busca de los servicios habían llegado a los centros desde las 5:00 y 6:00 de la mañana. Así lo pudo constatar elCaribe, al realizar un recorrido por varios hospitales del Gran Santo Domingo como la Maternidad La Altagracia, Marcelino Vélez, el Moscoso Puello y el Robert Read Cabral.