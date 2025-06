Punta Cana, R.D.– “La inteligencia artificial no vino a reemplazar al médico, sino a potenciarlo”. Así lo afirmó el galeno Engers Fernández, especialista en ingeniería de infraestructuras tecnológicas para la innovación, durante su participación en el Simposio Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 2025, donde hizo un llamado a la comunidad médica dominicana a familiarizarse con esta herramienta.

“El único paso que falta es que el médico tenga la curiosidad de explorar estas herramientas y comprobar cómo se complementan con su criterio clínico”, sostuvo Fernández. Agregó que la inteligencia artificial puede ser utilizada como apoyo en diagnósticos, análisis de datos, predicciones clínicas y gestión eficiente de pacientes.

Según el especialista, República Dominicana ya cuenta con la infraestructura para dar este salto. “Más del 86 % de la población tiene un celular en la mano, y más del 75 % tiene acceso a internet. Es un dispositivo que todos tenemos es un millón de veces más poderosa que las computadoras que usábamos en los años 90. No se trata de futuro: la herramienta ya está en nuestras manos”.

Uso responsable de la IA



Fernández destacó que el uso responsable de la inteligencia artificial puede revolucionar el acceso a la salud. Explicó que en países como China ya existen hospitales completamente gestionados con IA, donde se atienden hasta 3,000 pacientes diarios con apenas 14 agentes digitales y dos supervisores humanos.

“Imaginen lo que esto significaría para un sistema como el nuestro, donde la sobrecarga médica afecta tanto la calidad como el acceso a la atención”, expresó.

La IA, afirmó, no solo ayudaría a descongestionar centros médicos, sino también a devolverle tiempo al médico, que podría enfocarse en los casos más complejos y humanos. “La inteligencia artificial puede asumir tareas repetitivas y administrativas, permitiendo al médico ser más presente, más empático y más eficaz con cada paciente”, agregó.

Riesgos



No obstante, advirtió sobre tres riesgos clave si los médicos no se involucran activamente: la dependencia excesiva que podría debilitar la capacidad analítica del profesional; el uso autónomo de estas herramientas por parte de los pacientes sin supervisión; y la amenaza de que, en ausencia del criterio humano, la IA pueda parecer suficiente por sí sola.

“El médico debe convertirse en el guardián de estas herramientas, entender en qué parte representan una ventaja y en qué parte pueden ser un riesgo. Solo así se asegurará que estas innovaciones se usen de forma ética y segura”, dijo.

Frente a afirmaciones como la de Bill Gates, quien recientemente predijo que los médicos podrían ser reemplazados por IA en 10 años, Fernández fue claro: “El médico que se forma y se adapta no será sustituido, será aumentado. La IA no puede ni debe reemplazar el juicio clínico ni la empatía. Debe ser una extensión de nuestras capacidades, no su reemplazo”.

El llamado del especialista es directo: “El médico debe ponerse al día. No podemos quedarnos como espectadores. La IA no es ciencia ficción, es parte de la medicina de precisión hacia la que avanzamos, y el profesional de la salud debe ser protagonista en ese proceso”.

Las declaraciones fueron realizadas durante la durante la celebración del Simposio Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 2025, organizado por la empresa de comunicación audiovisual World Televisión.