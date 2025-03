El Instituto Bariátrico y Metabólico del HOMS ofrece tratamiento integral con un equipo multidisciplinario y tecnología robótica

Los índices de obesidad y sobrepeso en la población de la República Dominicana empiezan a preocupar a las sociedades médicas. Su repercusión en la salud como desencadenante de otras enfermedades subyacentes se evidencia con notoriedad en las consultas clínicas.



No obstante, la solución a esta marcada tendencia no es un tema simple que pueda tratarse de manera aislada con medicamentos placebos o dietas que luego terminan en efecto rebote. Su abordaje debe ir acompañado de un equipo multidisciplinario con un enfoque integral en el que adquiere relevancia la salud mental y el acompañamiento profesional, afirma el doctor Héctor Sánchez Navarro, director del Instituto Bariátrico y Metabólico del HOMS -“Meta Integra”-.



El centro, líder en cirugía bariátrica asistida por robot en el país, ubicado en el corazón de Santiago, dispone de un abanico de opciones en tratamiento de obesidad, que van desde la consulta clínica, acompañamiento nutricional y psicológico, servicios endocrinólogos hasta intervenciones quirúrgicas.



“La obesidad es uno de los principales problemas de salud que hay en el mundo, no solamente en República Dominicana. Entonces, este hospital ofrece un servicio totalmente enfocado en el manejo integral del paciente con esta necesidad”, resalta el subdirector del HOMS.



Un estudio reciente de World Obesity Atlas 2025 reveló que un 68 % de los dominicanos tiene un índice de masa corporal (IMC) elevado y, de ellos, un 32 % presenta obesidad. Desde la óptica de Sánchez Navarro, estos números “se quedan cortos” ante la realidad visible en cualquier calle de República Dominicana. “La obesidad es un problema serio de salud pública en el país”, subraya.



En entrevista para elCaribe y CDN37, el especialista, quien aboga por un estilo de vida saludable como puerta segura hacia la prevención, habló con sinceridad sobre los medicamentos empleados en la medicina para contrarrestar esta enfermedad y fue categórico al afirmar que el “el único tratamiento definitivo para la obesidad es la cirugía” .



No obstante, aclara que el éxito de la intervención dependerá mucho del abordaje previo a la cirugía que debe incluir el acompañamiento psicológico como un componente preponderante en el proceso para tener y mantener el peso ideal. “Porque si el paciente se descuida en el tiempo después de cirugía, va a fracasar”, destaca el cirujano general con especialidad en laparoscopía y robótica.



Enfatiza en el manejo integral en equipo. “Si un endocrinólogo o un nutricionista empiezan a indicar solos en su oficina, sin auxiliarse del cirujano bariátrico y del psicólogo, la terapia va a fracasar” puntualiza y en seguida hace referencia a aquellos medicamentos “que ayudan a adelgazar, sí, pero que también se han relacionado con cáncer de tiroides y de páncreas, como son las famosas inyecciones”.



El ejecutivo del HOMS destaca que muchos de los fármacos en el mercado que se venden como la panacea a la obesidad tienen un coletazo de efectos secundarios peligroso en la salud.



“Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el medicamento o el balón o los otros procedimientos endoscópicos no tienen éxito? Porque son temporales”, sostiene.



En esa línea, asegura que de todas las opciones conocidas, la cirugía bariátrica es el único tratamiento con evidencia sólida científica por más de 30 años que se constituye como la solución a la obesidad, porque queda un cambio morfológico anatómico que va a provocar la pérdida sostenida en el tiempo.



Por otro lado, explica que aunque el balón gástrico tiene sus resultados en el tratamiento endoscópico, no puede verse como una solución a la obesidad. “Es un dispositivo coadyuvante para ayudar a adelgazar al paciente. ¿Un paciente obeso mórbido con un balón gástrico se va a curar de obesidad? No, porque desde que se le quite el balón, si tú no haces el cambio de estilo de vida que durante ese año tiene que enseñarte el equipo médico, si te quito el balón antes del año vas a reganar peso” advierte el galeno.

Entonces, por esa razón es tan importante que se vincule en el tratamiento de la obesidad el equipo integral, por eso el nombre de Meta Integral por su abordaje integral, subraya.



“Todas estas cosas tú las tienes que manejar en un equipo multidisciplinario que te enseñe a comer sano. No es que no vas a poder comer las cosas que te gusten, pero aprendes a combinarlas”, puntualiza el también Director del Centro de Cirugía Robótica del HOMS.



Una enfermedad multifactorial



Sánchez Navarro explica que la obesidad es una enfermedad inflamatoria que además es multifactorial en la que influye la parte social y económica de la familia, el estrés del niño, la lactancia y lo que hoy se conoce como epigenética, es decir, cómo el entorno influye en la modificación de la genética.



De ahí, su énfasis en la alimentación saludable desde la infancia. “¿Qué le dan al niño desde pequeño? Muchos carbohidratos. Es un niño que potencialmente va a ser obeso en la pre-adolescencia, en la adolescencia y en la adultez, por supuesto”. Con el tiempo, ese exceso de calorías, de grasa corporal, va dañando y modificando el músculo, afirma.



“Por eso es que tú ves que el paciente obeso, a pesar de que haga ejercicios y se ponga a dieta, y pueda perder 20 hasta 50 libras, se estanca, se frustra, suelta la dieta, y en la mitad del tiempo en que perdió 50, aumenta 70 libras. Ese es el efecto rebote famoso del paciente obeso” señala.



El especialista explica que todo aquel paciente con un índice de masa corporal que le catalogue como obeso, no importa el IMC que tenga, asociado a enfermedades como diabetes, esteatosis o hígado graso crónico, cronicidad en la obesidad, problemas de artrosis, por ejemplo, de rodillas, es un paciente que tiene indicación de tratamiento bariátrico”.

Pioneros en cirugías robóticas; más de 1700

El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) arriba este 30 de marzo a su 17 aniversario con hitos importantes en la medicina moderna de la mano de su ideólogo y fundador el doctor Rafael Sánchez Español.



En su haber, desde el 2014, cuando se realizó el primer procedimiento quirúrgico asistido por robots, el hospital ha realizado más de 1,700 cirugías, de las cuales 600 corrieron a cargo del doctor Héctor Sánchez Navarro, subdirector del prestigioso hospital.



Según los números que maneja la institución, del total de cirugías robóticas que se realizan cada año en el hospital, las digestivas, (general, bariátrica y oncológica) representan cerca del 65% del pastel y la cirugías de próstata cerca de un 32%.



Del total de procedimientos quirúrgicos con tecnología robótica aplicada, aproximadamente un 30% se relaciona como turismo de salud con un peso importante de la comunidad dominicana en el exterior.