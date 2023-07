Email it

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Sociedades Médicas Especializadas anunciaron ayer que retomarán la lucha para exigir el cumplimiento de una serie de demandas, a partir de este lunes 31 de julio con la suspensión de las atenciones sanitarias por 12 horas en los centros hospitalarios públicos y privados.



La decisión del gremio surge luego de que no lograran un acuerdo con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en la mesa de diálogo que creó el Gobierno, para solucionar el conflicto que tienen desde hace meses.



La nueva paralización en las asistencias por parte de los facultativos que buscan la ampliación del plan de servicios de salud con la inclusión de otros procedimientos, medicamentos, y la atención domiciliaria y en salud mental impactará a 4 millones 458 mil usuarios del régimen contributivo.



Así lo informó en rueda de prensa el presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, Leonardo Brito, que recordó que también están pidiendo la asignación de códigos a todos los médicos, la mejora y la igualación de tarifas en los honorarios, y la inserción en la prestación de atenciones médicas de las especialidades que aún no están dentro del catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS).



El doctor lamentó la falta de una propuesta a favor de los profesionales de la medicina en la mesa de negociación, por lo que indicó que se mantendrán en sesión permanente para definir las características y el alcance de los demás paros, los cuales aún no tienen fecha. “Era necesario llegar a esta situación de retomar de nuevo la lucha”, expresó el presidente del CMD, Senén Caba, que explicó que abandonaron las negociaciones después de cuatro meses y 14 reuniones ante la falta de voluntad política para resolver el problema.



Declaró que pese a las paralizaciones continuarán atendiendo las situaciones de emergencia y a los pacientes en estado crítico, e indicó que están dispuestos a volver al diálogo siempre y cuando reciban una contrapropuesta que sea viable para todas las partes.

Piden la intervención del presidente Abinader

Al considerar como un fracaso los encuentros iniciados a disposición de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en los que participaron la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y el Comité Nacional de Honorarios Profesionales, el Colegio Médico y las Sociedades Médicas Especializadas llamaron al presidente Luis Abinader a intervenir directa y personalmente en la búsqueda de la solución a las diferencias que tienen con las ARS, que según el doctor Leonardo Brito, están violentando disposiciones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).