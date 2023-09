A raíz de la preocupación que ha generado la gran cantidad de personas que han muerto en el país, sobre todo jóvenes, a causa de un infarto en los últimos meses, el doctor Aramis Gómez Belliard explicó que hay que diferenciar entre muerte súbita y ataque cardíaco.



Al participar en la entrevista especial del programa Despierta con CDN, el especialista expresó que la muerte súbita es el cese abrupto de las funciones vitales de la actividad cardíaca y de la vida de los pacientes con limitación del flujo sanguíneo y parada del corazón. Esto se llama resto cardíaco.



“Pero no solamente ocurre por un infarto, esto es una condición que está definida clínicamente por un sujeto que estaba sano una hora antes del evento, esto es una muerte súbita”, dijo.



Además, indicó que el infarto cardíaco se debe al proceso de la aterosclerosis (placa se acumula en el interior de las arterias) que va progresando con el tiempo y que puede ocurrir un evento en una placa blanda, de contenido lipídico o de grasa que puede fisurarse y exponer factores que promueven la coagulación dentro de los vasos. “Eso hace que se peguen las plaquetas y ocurra todo lo que ocurre cuando las cascadas de la coagulación se activan y finalmente la producción del trombo, que sería una respuesta natural del organismo, tratando de prevenir, que a través del sitio, donde haya injuria o lesión o daños en una arteria, se produzca un sangrado excesivo, y así el cuerpo tratando de contener, nos provoca una cosa que no queremos; que es obstrucción del flujo sanguíneo a los tejidos distales, lo que provoca, isquemia, lesión y necrosis.”, precisó.



El especialista sostuvo que la letalidad puede afectar más a los jóvenes, aunque el infarto se pueda presentar más a menudo en los mayores, debido al precondicionamiento de un adulto mayor que sufre de diabetes, hipertensión o que fuma. Esto, porque puede ocasionar la obstrucción de las arterias, lo que lo puede ayudar a tolerar el infarto.



En el caso de los jóvenes, explicó que a veces influyen los tóxicos, las drogas o el mal manejo en la diabetes o el HIB, los músculos no están preparados para rebasar el infarto, por lo que tiende a aparecer más fácilmente. Explicó que aunque en medicina forense han definido la muerte súbita como aquella que ocurre 24 horas antes de conocerse que el paciente estaba enfermo, en cardiología, y la medicina, la definen como la que ocurre una hora antes. l Rosa soto

Relación con vacunas de la covid-19

Ante la cuestionante de si estos problemas estaban vinculados al tema de la vacuna del covid-19 aplicada a los ciudadanos, debido a los efectos cardiológicos que produce el medicamento, el especialista dijo que aunque no se ha podido demostrar un vínculo directo con el aumento de la incidencia, que no es un misterio, que el referido virus, al igual que otros tipos de enfermedades, promueve en los individuos la trombosis y acelera la respuesta inflamatoria en las arterias, a cualquier nivel, sobre todo a nivel pulmonar, que fueron los primeros hallazgos que se encontraron.