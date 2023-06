El analista meteorólogo Jean Suriel sostiene que sensación térmica podría llegar a 50 grados con la entrada del verano

La ola de calor que azota al territorio nacional, ligada a la incidencia del polvo del Sahara, propicia las condiciones para el aumento de casos de afecciones respiratorias y cardiovasculares en la población. La advertencia procede del Ministerio de Salud Pública, en la persona de Natalia García, neumóloga y asesora al servicio del organismo.



Según la especialista, el aumento de las temperaturas, junto a la nube de polvo, produce una polución ambiental que compromete tanto la salud respiratoria como cardiovascular.



Bajo estas condiciones se genera un material particulado, que al ser inhalado por las vías respiratorias, llega al sistema sanguíneo y genera vasoconstricción, lo que podría inducir a una hipertensión arterial.

“Cuando usted se expone al calor, aumenta la probabilidad de accidentes cerebrovasculares, porque hay una vasoconstricción inducida por el material particulado que está suspendido en la atmósfera y que el calor tan denso lo hace todavía más potente y de mayor impacto”, precisó. En tal sentido, la facultativa hace un llamado a la población en general, en especial a personas con predisposición a sufrir afecciones respiratorias así como a pacientes con enfermedades crónicas para que tomen las medidas de lugar y no se sobreexpongan.



Advierte que el calor en la atmósfera agudiza las patologías crónicas. Por ejemplo, un paciente con cáncer no se puede exponer a la ola de calor porque se deshidrata, situación que, según dijo, puede inducir a necesitar atenciones de emergencia o un ingreso hospitalario.



En estas circunstancias, este tipo de paciente debe ser más riguroso en su medicación y en sus evaluaciones médicas, no exponerse al calor y mantenerse hidratado.



La recomendación aplica a personas que padecen diabetes. También son de alto riesgo aquellas con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Esta afección está asociada a la exposición de contaminación del aire y tabaquismo.



Las actuales condiciones climáticas, podrían desencadenar un incremento de los casos de rinosinusitis, que de por sí tiene alta incidencia en el país.



¿Por qué subió la temperatura?



De acuerdo con el analista meteorólogo Jean Suriel entre los factores que inciden en el incremento de las altas temperaturas figuran las nubes del polvo del Sahara, que seguirá influyendo hasta el fin de semana en el país, y aumentará las alergias respiratorias y el calor.



A esto se suman los vientos del sur y del sureste y la prevalencia de abundante humedad. Otra de las causas que propician la imperante ola de calor son la permanencia del fenómeno El Niño y la transición de primavera a verano.



Las elevadas temperaturas que predominan en la República Dominicana en los últimos días augura la llegada de un verano intenso. Faltan solo dos semanas para la entrada del verano 2023 en el hemisferio norte.



Esta estación comienza el miércoles 21 de junio y se extenderá hasta el sábado 23 de septiembre. “Serán 94 días (tres meses y dos días) de calor intenso en República Dominicana: el período de temperaturas extremas dura desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre”, advierte Jean Suriel.



Sin embargo, las temperaturas empezaron a incrementar ligeramente el pasado 15 de abril. Ya para el 15 de mayo estas se tornaron más calientes por la influencia de los vientos alisios procedentes del Atlántico y el Mar Caribe.



Suriel explicó que a mayor contenido de humedad en la atmósfera, más se siente la temperatura a nivel corporal.



“Entonces si una temperatura estaba entre 31 y 32 grados, por el contenido de humedad superior al 80 por ciento, nosotros la sentíamos superior a 40, la sensación térmica”, subraya. En esta semana la temperatura en Santo Domingo ha girado entre 31 y 34 grados, pero la sensación térmica se alterna entre 40 y 43 grados.



“Esto es mucho para el momento del año, porque usualmente es a partir de inicio de agosto cuando se torna más extremo el calor”, enfatizó.



Suriel adelantó que en el periodo más caliente del verano, el país podría tener temperatura de hasta 38 grados Celsius en la capital de República Dominicana con una sensación térmica casi rozando los 50 grados. Este año está en desarrollo el fenómeno El Niño, fenómeno que se refleja con el incremento de las temperaturas y la disminución de las lluvias Al citar organismos internacionales, dijo que este año podría ser más caluroso que el pasado a nivel global. De este pronóstico no escapa la región del Caribe.

Onamet pronostica para hoy un ambiente soleado

La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para hoy jueves un ambiente soleado, caluroso y de escasas lluvias sobre el territorio nacional propiciado por una masa de aire de reducido contenido de humedad y con partículas de polvo sahariano. El organismo recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.



Se esperan solo algunos chubascos aislados y ráfagas de viento en horas matutinas hacia el suroeste del país, y en la tarde sobre el noreste y la zona fronteriza, por causa de los efectos del viento moderado del sureste y los factores locales.