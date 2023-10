“Pregunté: ¿es cáncer? y me fui en llanto”, una sobreviviente narra los desafíos de la enfermedad

Aureliza Mateo, una joven de 32 años, sobreviviente de cáncer de mama, quien fue diagnosticada en 2021 con un carcinoma de grado 3, narra en una conmovedora entrevista su historia. Un testimonio de lucha y superación que trasciende los desafíos de la enfermedad.

Al momento en que la doctora le comunica la gravedad de su situación, la pregunta inmediata de Aureliza fue «¿esto es cáncer?» sumiéndose en lágrimas. En ese instante, su madre, quien la acompañaba, también lloró, pero esta valiente sobreviviente reunió fuerzas para decir: «Tenemos que salir adelante».

La paciente le recordó a su madre la importancia de seguir el proceso y completar los estudios necesarios para determinar la extensión de la enfermedad.

La familia de la sobreviviente, a pesar de estar devastada por la noticia, se mantuvo al lado de ella. Preparaban comidas, la cuidaban y su hermana menor se solidarizó cortándose el cabello en apoyo.

Me realizaron 16 Quimios, cuatro fuertes que me la daban cada 21 dias y 12 semanales. En las primeras quimios yo fui positiva, tome unas terapias que la daban en el hospital, estuve una semana acostada porque son muy fuertes, no podía casi levantarme.

Detalla Aureliza