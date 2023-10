El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana emitió este miércoles una alerta epidemiológica por sarampión ante casos registrados en varios países americanos, aunque no se ha confirmado ningún contagio.



República Dominicana responde así a una recomendación dada en ese sentido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Aunque 2023 se ha caracterizado por ser el año con menos número de casos notificados de sarampión, Canadá, Chile y Estados Unidos ha confirmado 8, 1 y 29 contagios, respectivamente, de acuerdo con datos del organismo a los que se refirió el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez.



En República Dominicana, explicó, no se reportan casos autóctonos de sarampión desde 2001 y, en 2010, el país fue declarado libre de la enfermedad, altamente contagiosa y potencialmente grave que afecta principalmente a los niños que no cuenten con vacuna.



El sarampión se transmite por gotas liberadas al hablar, toser o estornudar y sus síntomas son fiebre, congestión nasal y erupciones en la piel.