Santo Domingo, R.D. – El Centro de Terapia Física y Rehabilitación Renew se convirtió en el primer y único centro de su categoría en la República Dominicana en recibir la certificación internacional ISO 9001:2015, que valida la excelencia en la gestión y calidad de todos sus procesos.

Este logro no solo refleja un compromiso sostenido con la atención a personas con condiciones físicas permanentes o transitorias, sino que también marca un antes y un después en los estándares de calidad en rehabilitación en el país.

Desde su fundación, Renew ha ofrecido atención personalizada con un enfoque multidisciplinario y humano, beneficiando a miles de niños, jóvenes y adultos. La certificación representa una validación internacional a su sistema de gestión de calidad, centrado en la mejora continua, la eficiencia organizativa y la satisfacción de sus usuarios.

“Este aniversario tiene un significado especial para nosotros. Celebramos ocho años de servicio continuo con un equipo comprometido, y ahora con el orgullo de decir que somos el primer centro de terapia física y rehabilitación certificados en Calidad en la República Dominicana”, expresó Fernanda Rojas, directora del centro.

Durante el acto, Fernando Arrieta, Director Regional de G-Certi (Global Certification), organismo internacional de certificación, destacó la importancia de este reconocimiento y el impacto transformador que representa para Renew:

“La norma ISO 9001:2015 no es una simple distinción. Es un estándar internacional que evalúa y asegura que una organización cumple con criterios rigurosos de calidad, eficiencia y mejora continua. Lo que hace Renew no es simplemente terapia física: es devolver autonomía y esperanza. Esta certificación no es un premio, es el resultado de un trabajo riguroso, coherente y profundamente humano. Estoy convencido de que Renew no solo cumple con estándares internacionales, los supera con creces. Este logro pertenece a cada terapeuta, cada administrativo, cada familia y paciente que cree en este proyecto”, señaló Arrieta.

El evento conmemorativo reunió a colaboradores, pacientes, familiares, aliados estratégicos y autoridades del sector salud, en un ambiente de celebración por lo alcanzado y de visión hacia el futuro.