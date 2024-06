Japón. La República Dominicana fue escogida como uno de los países miembros del consejo de directores del Foro Internacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (First), lo cual la convierte en la única nación de la región del Caribe que forma parte de esta organización internacional.



La representación recae sobre Carlos Leonardo, director del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CSIRT-RD), del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia. La inclusión del país en el First constituye un paso trascendental hacia el fortalecimiento de las capacidades cibernéticas en la región del Caribe y América Latina.



“Es un honor y un privilegio formar parte del consejo directivo de First y estoy comprometido en trabajar arduamente para promover la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos, especialmente en nuestra región. La ciberseguridad es un desafío global que requiere esfuerzos conjuntos, y estoy emocionado de contribuir desde esta plataforma, para impulsar el desarrollo y la resiliencia cibernética en el Caribe y conectar mucho más con otras regiones de todo el mundo”, afirmó.



Leonardo puntualizó que el desarrollo de capacidades cibernéticas es esencial para enfrentar los desafíos actuales y futuros y, es por esto que, desde su posición en el Centro Nacional de Ciberseguridad, busca asegurar que la región esté bien representada y equipada para colaborar eficazmente en la protección contra las amenazas cibernéticas.