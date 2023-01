Email it

Llegan las primeras dosis de la vacuna que será utilizada en las poblaciones más vulnerables a la enfermedad

Tras el aumento de los contagios de cólera que desde el pasado domingo suman 31, el Ministerio de Salud Pública (MSP) puso en marcha ayer una campaña nacional de prevención con miras a detener la aparición de nuevos infectados.



Previamente la entidad había realizado operativos de intervención pero en los lugares que presentaban mayor riesgo de producir brotes, como la zona fronteriza, debido al paso de inmigrantes desde las comunidades haitianas que registraban casos.



La institución también desarrolló jornadas de concientización y limpieza pero centrada en los barrios de la ciudad de Santo Domingo que empezaron a notificar afectados.



De acuerdo con las autoridades, con la nueva campaña que empezó con la entrega de kits de higiene a los chóferes y viajeros de la parada de autobuses del kilómetro Nueve de la autopista Duarte, se orientará a toda la población sobre la importancia de mantener los cuidados preventivos; dígase el consumo de agua potable, el lavado de manos y la buena cocción de los alimentos para eludir la dolencia.



El titular del Programa de Reducción de Muertes por Accidentes de Tránsito (Premat), Julio Cesar de León, informó que durante el transcurso de la semana continuarán entregando cloro, jabón e instructivos de prevención en las líneas de autobuses que manejan las compañías Caribe Tour, Metro y Terra.



Asimismo, agregó que se trasladarán hacia el Parque Enriquillo para otorgar productos de higienización y concientizar sobre la enfermedad a quienes parten al interior del país desde las paradas que están alrededor del lugar.



“También vamos a trabajar en la Máximo Gómez con Ovando donando equipos de prevención contra el cólera (…), es dando una pequeña pincelada de lo que es la prevención casa por casa”, precisó.



Además, el doctor Miguel Bruján, director de Promoción y Salud del organismo, dijo que a través de la campaña promoverán estilos de vida saludables para mitigar la condición diarreica.



De igual manera, destacó que continuarán realizando trabajos de concientización con los moradores de Villa Liberación, La Zurza y otros de los sectores donde se han detectado contagios.



Llegan las vacunas



Al recibir un cargamento de 85 mil dosis de vacuna de administración oral contra el cólera, el Ministerio de Salud Pública realizará una jornada de vacunación para mitigar la propagación de esa enfermedad.

El titular de la entidad, Daniel Rivera, señaló que el suero se aplicará en la población de uno a 60 años residente en zonas donde se han producido contagios como La Zurza, Villas Agrícolas, Capotillo, Simón Bolívar y Villa Liberación.



Asimismo, añadió que también serán beneficiados con el biológico los lugareños de las provincias Independencia, Dajabón, Elías Piña, Montecristi y Pedernales, así como el personal de riesgo que trabaja en hospitales de dichas comunidades.



Destacó que el país recibió el preparado vía una donación de 140 mil dólares realizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



“Hay 28 países que están actualmente con brote (…), este aporte lleva al bienestar colectivo a nuestra gente”, citó el funcionario, que también agradeció el apoyo del organismo internacional para tratar el covid-19 y la viruela símica.



En tanto, el doctor Olivier Ronveaux, representante de la entidad en suelo dominicano, manifestó que continuarán colaborando con las autoridades para mantener bajo control la condición diarreica con pruebas diagnósticas, la comunicación de riesgo y pedido de vacunas, aunque indicó que debido a la escasez de antígenos en el mundo no se podrán adquirir millones de dosis.



Eficacia



Rivera declaró que el biológico otorga una inmunidad de 85 por ciento que evita un cuadro de salud de riesgo en caso de resultar afectado con la patología. De igual manera, detalló que el fortalecimiento de las normas de higiene resulta eficaz para combatir la bacteria.



“Protegernos del cólera es responsabilidad de todos (….), junto debemos prevenir esta enfermedad si tomamos las medidas pertinentes”, expresó.



Informó que a través del viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres, continuarán dando respuesta a la ciudadanía para garantizar la detección y asistencia directa del padecimiento.



En ese sentido, aseguró que diariamente están visitando entre 300 y 400 familias para brindarles orientación sobre cómo prevenir la dolencia, en jornadas casa por casa que realizan en compañía de las Juntas de Vecinos.



El galeno resaltó que la enfermedad que se transmite por el consumo de agua y alimentos contaminados causa diarrea y vómitos, por lo que llamó a las personas que presenten estos síntomas a acudir de manera inmediata a un centro de salud para que puedan recibir las atenciones requeridas.



El cólera volvió a reaparecer en la República Dominicana con la nueva epidemia de contagios que está atacando a Haití desde inicios de octubre de 2022.



No obstante, aunque a nivel nacional se están registrando casos desde hace tres meses, todavía las autoridades no han confirmado fallecimientos como consecuencia de la afección.



Sin embargo, de acuerdo con residentes del barrio Villa Liberación, sólo la semana pasada murieron al menos cinco personas con síntomas sospechosos de cólera. Dos de ellas incluso son miembros de una misma familia, un niño de nueve años y su abuela de 78, que según allegados antes de perder la vida sufrieron vómito y diarrea abundante como los que ocasiona la bacteria en los que padecen la enfermedad.



El joven Wellington Delgadillo también denunció que su madre pereció con indicios de un contagio de la patología, pero indicó que nunca le practicaron una prueba para confirmar o descartar su positividad al padecimiento, y que tampoco le prestaron la asistencia correcta en el centro donde perdió la vida.

El ministro Daniel Rivera recibió el lote de vacunas junto a otras autoridades.

Haití registra casi 500 muertes por cólera

A meno de cuatro meses de la reaparición de la enfermedad, el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití informó que en dicha nación se han reportado 496 muertes a causas del cólera. En un comunicado, la institución detalló que de los decesos registrados 312 se produjeron en organismos de salud y 184 en las comunidades. Manifestó que en el país ya se han registrado 25 mil 182 casos sospechosos y 21 mil 407 hospitalizados. Asimismo, reveló que la tasa de positividad es de 37.25 por ciento y que la media de infectados es de 19 años. Conforme a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cólera volvió a resurgir por los desastres climáticos y otras crisis.