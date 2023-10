En el infome epidemiológico de la semana número 39 se reportaron 1,180 nuevos casos sospechosos de la enfermedad transmitida por vectores

El brote de dengue por el que atraviesa este año la República Dominicana ha sumado un total de 11 mil 681 casos de la enfermedad febril, cifra que representa un incremento de 1,180 nuevos registros de la afección en la última semana.



Pese al gran incremento de personas infectadas por el virus en lo que va de año, las autoridades del Ministerio de Salud Pública insisten en que se observa un descenso con respecto a los casos registrados en los boletines que se emiten en el periodo de cada siete días.



En la rueda de prensa ofrecida en la sede del organismo se mostró que en el último reporte epidemiológico, correspondiente a la semana 39, se notificaron 1,180 casos sospechosos de dengue, lo que equivale a una reducción de 70 casos respecto a la semana número 38, en la que se registraron 1,250 posibles afectados de la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.



Entre igual periodo, la letalidad del dengue en el país disminuyó de 0.9% a 0.7%, con un total de nueve muertes confirmadas a causa del virus, según informaron los funcionarios de Salud.



“Tenemos un descenso que en su momento era bastante tímido, pero vemos cómo ya va cobrando una tendencia mayor a la disminución por semana. Las curvas epidemiológicas de dengue no son iguales a las otras enfermedades infecciosas, en el sentido de que nosotros vamos a continuar teniendo dengue”, aseguró el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez.



En su intervención, Pérez acotó que desde el punto de vista internacional, la República Dominicana no está en los primeros lugares en la incidencia ni de la totalidad de casos de dengue, cuyo brote ha sido el más grande de la historia, con mayor presencia en países como Perú, Argentina, Bolivia, Nicaragua, y Colombia, en los que los picos de contagio superan al país.



Vacuna contra el dengue



En otro orden, el viceministro de Salud Colectiva aseguró que se están haciendo las gestiones oportunas para adquirir la vacuna contra el dengue, pero que se requiere de un proceso exhaustivo que implica comparación de precios, logística y otras acciones referentes a la negociación con el Fondo Rotatorio.



“El 90 por ciento de los países que tienen presencia del dengue están interesados en adquirir la vacuna a través del Fondo Rotatorio, República Dominicana busca ser favorecido y pasamos a una lista y se hacen las gestiones necesarias para tener el biológico lo antes posible”, explicó el funcionario.



Hospitalizaciones



En torno a los internamientos por dengue, el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, Edison Feliz, informó que de las 305 camas disponibles entre los 18 centros de salud del Gran Santo Domingo y Monte Plata, al día de ayer 121 se encontraban ocupadas por diagnóstico de dengue.



Féliz exhortó a la población que requiera internamiento para la asistencia de la enfermedad febril a acudir a los hospitales Rodolfo de la Cruz Lora, Dr. Felix María Goico y otros de la red metropolitana para descongestionar los centros de salud de tercer nivel a los que los padres acuden con mayor frecuencia, como el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza y el Robert Reid Cabral.



Por igual, aseguró que en las últimas semanas se ha evidenciado que al menos el 70% de los pacientes que llegan a las emergencias no lo están haciendo por dengue sino por casos febriles asociados a los virus respiratorios como la influenza.



En este orden, la neumóloga Natalia García aclaró que, además de la influenza, circulan el virus sincitial respiratorio, adenovirus y el SARS-Cov-2, que en algunos casos presentan signos y síntomas parecidos al dengue, como fiebre y malestar general, por lo que recomienda a la población la vacunación contra la influenza y la neumonía.

Análisis de cadáveres de bebés tardarían un mes

El director del Instituto Nacional de Patología Forense, Santo Jiménez, indicó que está en proceso de completar los análisis para determinar las causas de muerte de los seis recién nacidos, cuyos cuerpos fueron hallados en las afueras del Cementerio Cristo Salvador la semana pasada.



Durante su participación en la acostumbrada rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública, Jiménez explicó que los resultados de las pruebas forenses realizadas a los cuerpos de los neonatos abandonados en el camposanto podrían tardar hasta un mes, lo que dependerá de lo que arrojen los análisis preliminares.



“Si hay que realizar otro procedimiento porque en la primera parte de la investigación los estudios que se han hecho no satisfacen la causa de muerte, entonces ese es un caso que ya amerita otro método de investigación y se lleva más tiempo. El tiempo programado pudiera ser unas cuantas semanas o hasta un mes”, indicó.



Agregó que luego de recibir los seis cuerpos, hasta el momento, se ha hecho la primera parte de la investigación que incluye la realización de la parte física que es la autopsia y la toma de la muestra.

“Ahora estamos en la etapa de procesamiento de la muestra”, precisó.



En otro tema, el doctor Santo Jiménez Páez señaló que el pasado 11 de septiembre fue concluido el proceso de remozamiento de ese centro y que desde esa fecha hasta este momento han realizado 150 autopsias con un promedio de 5 a 6 diarias, debido a que se encuentra trabajando a toda capacidad.



“Las causas de muertes que predominan corresponden a eventos súbitos, cardiovasculares, isquémicos coronarios, entre otros. Los cuerpos examinados proceden de diferentes puntos del país y de distintas nacionalidades” indicó.



En el encuentro con miembros de la prensa también participó la titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas, Aída Lucia Vargas, que anunció la jornada de vacunación para adultos mayores que se inicia este jueves en el hogar de ancianos San Francisco de Asís.