El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, manifestó ayer que ante la falta de una propuesta que dé cumplimiento a sus demandas, pueden seguir paralizando las consultas y otros servicios sanitarios en clínicas y hospitales de todo el país.



Tras encabezar una misa de acción de gracias por el aniversario 132 de la agrupación en el Salón de los Pasados Presidentes de la entidad, el gremialista señaló que aún están a la espera de que el presidente Luis Abinader intervenga en la situación que tienen desde hace meses contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), a las que piden mejoras tanto para los galenos como para la población en sentido general.



“Estamos en lucha tanto a nivel público como privado, hemos levantado siete demandas y la mayoría es de clara connotación social”, expresó Caba, que ha liderado las tres paralizaciones realizadas desde finales de julio, luego de abandonar la mesa de diálogo en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).



Recordó que están luchando por la ampliación del plan básico de salud que se aprobó en el 2007, porque muchos de sus elementos ya están descontinuados y no acepta la inclusión de nuevas terapias y fármacos.



Destacó que otra de las demandas es el aumento de la cobertura anual de medicamentos, la cual indicó sigue estando en 8 mil pesos, así como la inclusión de la atención domiciliaria para personas vulnerables; como envejecientes y discapacitados, y la prestación de servicios para pacientes con trastornos mentales.



“Son miles, andan por las calles deambulando y descuidados, deben ser tratados como humanos, porque la salud no es un derecho exclusivo es un derecho humano”, resaltó.



De igual manera, el doctor Senén Caba, reiteró que están buscando la igualación de las tarifas que pagan las aseguradoras por servicios prestados, y que la habilitación para que los médicos puedan ejercer en la seguridad social sea dada por el Estado y el propio colegio, y no por quienes los emplean.



Afirmó que sus reclamos son justos y no descabellados, por lo que probablemente este martes anuncien nuevas medidas para llamar la atención de las autoridades a quienes acusó de invertir poco en salud.



El CMD surgió como Asociación Médica Dominicana (AMD) un 18 de agosto de 1891, por el interés de un grupo de profesionales la medicina como los doctores Manuel Durán Bracho, Francisco Henríquez y Carvajal y José de Jesús Brenes Ruiz, en crear una asociación que velara por sus derechos.

Una ofrenda floral a médicos caídos

Como parte del inicio de sus actividades de la semana aniversario, el Colegio Médico también rindió homenaje a los galenos que fallecieron por la pandemia del covid-19, que junto al personal castrense y otros trabajadores estuvieron en la primera línea durante los momentos más álgidos de la enfermedad. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), 5 mil 648 trabajadores sanitarios fallecieron a causa del virus del Sars Cov 2.