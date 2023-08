El doctor José Rodríguez Despradel habló con elCaribe sobre diabetes y lo importante de tener una vida saludable para poder prevenirla

Para el doctor José Rodríguez Despradel, la diabetes no es una condena de muerte sino una condición que con las herramientas necesarias, sobre todo con educación, aquellos que la padecen pueden lograr un buen control metabólico y vivir su vida plenamente.



En una entrevista concedida a este medio, a propósito de que agosto es el mes de la diabetes, el especialista en diabetología informó que para controlar la enfermedad que afecta cada día a más personas, es importante que exista un equilibrio entre lo que se come, la actividad física y la medicación.

Asimismo, señaló que con miras a contrarrestar la afección es bueno que quienes están en riesgo de padecerla, acudan a una consulta médica para determinar si están afectados o puedan disminuir la probabilidad de contraerla.



Despradel hizo la recomendación en base a lo que establecen asociaciones mundiales como la Federación Internacional de la Diabetes, que una de cada dos personas que sufre la enfermedad no sabe que la tiene.



Explicó que un mayor de 30 años que esté en sobrepeso u obesidad, u otro que tenga familiares de primer grado con un diagnóstico positivo de la patología como papá, mamá o abuelos, así como una mujer que haya tenido un alumbramiento de un bebé de ocho libras o más, al igual que aquellos con la raza mestiza, corren el riesgo de tener la enfermedad.



“Con tener uno solo de esos factores es suficiente para estar atento, y por lo menos hacer una vez al año lo que se llamaría una consulta de salud, no esperar tener síntomas, sino adelantarme e investigar cual es mi condición para saber qué debo hacer”, agregó el médico del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (Inden).



Señaló que la diabetes en sentido general no da síntomas, y se empieza a manifestar en el organismo cuando los niveles de azúcar en el cuerpo están muy elevados desde hace tiempo; con la poliuria que es cuando se orina muchas veces al día, la polifagia que es cuando se come mucho y todavía se siente hambre, la polidipsia que es la sed excesiva, y la pérdida de peso.



Detalles



Despradel manifestó que la diabetes se divide en tres grandes grupos; dentro de la que está la tipo uno que generalmente aparece en los niños y la dos que está considerada como una pandemia y que tradicionalmente estaba circunscripta a los adultos, pero debido al aumento del sobrepeso y la obesidad en los menores también se está detectando en infantes y adolescentes.



La otra división de la enfermedad definida por el médico es la de tipo gestacional, que ocurre durante el embarazo a partir del tercer trimestre, cuando a la mujer comienza a subirle la azúcar en la sangre.

Expuso que todas las formas de diabetes tienen un componente genético y gestacional, pero indicó que la parte de la alimentación y el sedentarismo tienen mucho peso, lo que se refleja en las millones de personas que padecen diabetes tipo dos a nivel mundial.



Para el especialista existe otro grupo a los que hay que prestarle atención, formado por aquellos que todavía no tienen el diagnóstico positivo pero cuentan con niveles alterados de azúcar que los hacen estar dentro de la llamada prediabetes.



“A veces muchos médicos piensan que son unos pequeños niveles alterados de azúcar pero hoy en día sabemos que los niveles de prediabetes ya son un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular”, expresó.



Cuidado



Una de las maneras de prevenir la diabetes es con una alimentación sana, pero la dieta que tiene la mayoría de los dominicanos según el doctor Rodríguez Despradel no es la más saludable que existe.

Puso el ejemplo de quienes ingieren bebidas azucaradas que se comercializan en botellas y de los que comen de desayuno las tradicionales frituras o víveres con espaguetis, a pesar de la combinación de carbohidratos.



“Al dominicano le gusta comer con una bebida dulce, en vez de hacer la comida con agua, comen o con un jugo, refresco, o cualquier otro tipo de bebida azucarada (…), todo eso agrega aumento de caloría y si yo no consumo esas calorías adecuadamente, si soy una persona sedentaria que no hago actividad física voy aumentar de peso, y si aumento y tengo predisposiciones para la diabetes la voy a desarrollar”, precisó.



Declaró que los afectados tienen que cambiar su estilo de vida para prevenir un agravamiento de la condición, por eso recomienda el método del plato que es la combinación de carbohidratos, proteínas y vegetales en la comida, y la realización de actividades físicas.

Nuevos métodos para el tratamiento de la diabetes

El doctor José Rodríguez Despradel manifestó que el uso de la tecnología para tratar la diabetes está atrayendo calidad de vida al paciente y una forma más amigable de tener el control sobre la enfermedad. Citó el sistema de monitoreo continuo de glucosa que ya está siendo utilizado por algunos pacientes del Inden, con el que se reducen los pinchazos para medir los valores de azúcar y permite a los especialista observar a través de gráficos el comportamiento de sus pacientes con el que pueden tomar decisiones más certeras para su manejo.