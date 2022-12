El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó ayer que en las últimas dos semanas se ha registrado un aumento de la positividad de covid-19 por la circulación de la subvariante de ómicron XBB.1, que actualmente es la de mayor predominio en el país.



No obstante, en nota de prensa, la entidad indicó que la presencia de la nueva mutación del virus aún no es significativa porque no se han reportado complicaciones por la condición, pero reiteró el llamado a la población a aplicar las medidas preventivas correspondientes, como el lavado de manos, el uso de mascarillas en espacios cerrados, eludir las aglomeraciones y completar el esquema de vacunación para evitar un aumento de casos.



“Tenemos cómo contrarrestar este contexto en que nos enfrentamos con esta variante, es importante respetar la enfermedad sobre todo quienes cuentan con padecimientos de base como diabetes, hipertensión, enfermedad renal y cáncer”, expresó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez.



Dijo que el Distrito Nacional y Santo Domingo son las zonas que están registrando el mayor número de casos, y que hay municipios que no están detectando contagios.



Destacó que el organismo tiene la capacidad de dar respuesta a cualquier situación que pueda presentarse, indicando que cada dirección provincial y área de salud cuenta con las pruebas disponibles para afrontar un aumento en la demanda.



Sobre la subvariante



El epidemiólogo Isaac Miguel Sánchez detalló que el linaje XBB.1 de ómicron es más infeccioso pero menos letal.



El especialista del Laboratorio Nacional doctor Defilló, manifestó que en la institución se están secuenciando 96 pruebas diarias, siendo la citada subvariante la que arroja más casos positivos a covid-19 con un 63.74 por ciento de los contagios registrados.



De su lado, el titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), Ronald Skewes, expuso que las personas que están entre los 20 y 39 años son las que registran mayor positividad.



La vacuna



Las autoridades siguen llamando a la población a colocarse el suero que contrarresta la patología.



De acuerdo con la titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), Ada Lucía Vargas, el suero contribuye a disminuir los efectos que pueden provocar las distintas variantes que circulan sobre el territorio nacional.



Señaló que hasta el momento se han aplicado 16 millones 132 mil 440 dosis de la vacuna, de las cuales, 7 millones 295 mil 993 corresponde a la primera, 6 millones 065 mil 999 a la segunda, 2 millones 499 mil 887 son de la tercera y 270 mil 561 de la cuarta.



Balance



Salud Pública manifestó que la positividad de las últimas cuatro semanas se encuentra en 4.14 por ciento y que la diaria se ubicó en un 21.18 tras detectarse 276 casos nuevos.



Declaró que la ocupación de camas regulares está en 1.3 por ciento con 31 utilizadas de las 2 mil 373 disponibles y que la de cuidados intensivos se sitúa en 0.7 por ciento, con cuatro ocupadas de las 585 disponibles.



La institución reiteró que ninguno de los pacientes ingresados en los centros de salud está conectado a los ventiladores que garantizan la respiración asistida.



El organismo señaló que los infectados con el virus subieron a 650 mil 659, al igual que el número de recuperados que ahora suman 644 mil 479.



Dijo que 82 mil 760 menores de 20 años han contraído la patología, así como 4 mil 100 trabajadores de la salud y 3 mil 698 embarazadas.



En cuanto a las muertes, destacó que no se reportaron fallecimientos, por lo que la tasa de letalidad sigue en 0.67 por ciento con 4 mil 384 defunciones. En ese sentido, dijo que el 24.61 por ciento de las personas que han fallecido padecían de hipertensión y un 15.90 por ciento sufría de diabetes.

Los contagios nuevos en las provincias

En el último reporte epidemiológico, el Distrito Nacional notificó 129 casos nuevos de coronavirus, Santo Domingo 98 y San Cristóbal 10. Mientras que Santiago de los Caballeros reportó nueve, Espaillat cinco, La Altagracia cuatro y La Romana, La Vega, así como Hermanas Mirabal y Duarte, tres. En Azua, Montecristi, Peravia, Samaná, San Juan, San Pedro de Macorís y Hato Mayor solo se identificó un afectado con la patología.