La temporada ciclónica está a la vuelta de la esquina, empieza el próximo jueves 1 de junio y culmina el 30 de noviembre, y además de ser una época en que aumentan las lluvias, también suelen aparecer brotes de enfermedades que pueden poner en riesgo a la población.



Esa es la razón por la cual las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener los cuidados en el hogar, para que no contraiga ninguna afección.



Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), durante la temporada de lluvias, la exposición a inundaciones puede ocasionar enfermedades en la piel, pero también leptospirosis, e infecciones vectoriales.



Asimismo, dice que originan afecciones gastrointestinales que ocasionan una diarrea aguda que puede llevar a una deshidratación por la ingesta de agua y alimentos contaminados.



Tras las precipitaciones que provocan fenómenos atmosféricos como las tormentas y huracanes, de acuerdo al órgano rector de la salud hay personas que también puede resultar afectadas con la conjuntivitis, que es una inflamación en los ojos, y aquellos que padecen enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, en ocasiones sufren un agravamiento en su condición.



A tomar en cuenta



Para la época de lluvias, también se recomienda a la población no nadar, ni caminar en aguas que estén infectadas, y eludir el lodo y la vegetación, especialmente cuando en el cuerpo existen erupciones o heridas, porque pueden tener contaminación y llevar enfermedades al organismo.



Asimismo, las autoridades consideran necesario que la ciudadanía evite la acumulación de basura, y que lleve con frecuencia los desechos a los lugares adecuados.



También califican como importante que eliminen la presencia de ratas en las viviendas y en áreas comunes o recreativas.



Otra de las sugerencias del organismo, es lavar los envases enlatados, jugos, refrescos y otros empaques antes de consumirlos, proteger el agua para beber de posibles fuentes de infección y en todos los casos hervirla antes de ingerirla, y el lavado de manos después de ir al baño y antes de cada comida.



Alerta



Las personas de escasos recursos siguen siendo las más vulnerables ante el paso de algún evento atmosférico en el país, las cuales muchas veces pierden todo por el desbordamiento de ríos y cañadas. Sin embargo, los que residen en la ribera del Ozama, usualmente son los más golpeados.



Es el caso de María Elena, que tiene cerca de 10 años viviendo en el lugar a pesar de que una llovizna puede poner su vida en peligro.



“Cuando el agua del río sube y se le mete en su casa uno no tiene para dónde coger”, expresó con lamento la joven, que declaró que se queda en su hogar para cuidar los pocos ajuares que tiene por los desaprensivos que aprovechan esos momentos para sustraerlos.



Así también lo hace Roberto Lara, que ya tiene al menos 20 años viviendo en el espacio que ha dado acogida a cientos de personas, en condiciones que él mismo denomina como infrahumanas.



“Con la temporada ciclónica el río sube (…), pero no nos podemos ir de la casa porque se roban lo poco que tenemos”, precisó.



Conforme a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) perteneciente a los Estados Unidos, para este año en el Atlántico se formarán alrededor de 12 tormentas, de las cuales cinco o nueve pueden convertirse en huracanes.