Email it

En los últimos días el Ministerio de Salud Pública (MSP) no ha reportado contagios nuevos de cólera en el país, pero una vez más está dando seguimiento a personas que tienen la sintomatología de la enfermedad.



En rueda de prensa, la doctora Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgo de la entidad, declaró ayer que están esperando el resultado de cuatro casos sospechosos de la patología, que al igual que los que han salido recientemente positivos provienen de La Zurza.



La especialista resaltó que los pacientes están estables y que incluso dos de ellos se encuentran en sus casas, mientras que los demás están siendo tratados en el hospital Félix María Goico.



Según la funcionaria, desde que reapareció el padecimiento en octubre solo se han detectado 10 contagios; dos importados y ocho locales.



No hay muertes



En el encuentro con los medios, Estrella destacó que a nivel nacional todavía no se registran fallecidos por cólera.



La facultativa ofreció la información a raíz de la muerte de una niña de dos años residente en La Zurza el 31 de diciembre, que antes de su desaparición física presentó síntomas similares a los que origina la citada afección.



Dijo que la pequeña empezó con un cuadro diarreico el jueves 29 y al día siguiente también tuvo fiebre y episodios de vómito que motivaron a sus familiares a llevarla al hospital móvil instalado en la localidad para que reciba atenciones médicas.



“Los médicos iniciaron lo que fue tolerancia vía oral pero al darse cuenta de la condición, inmediatamente en ambulancia se trasladó a un centro asistencial. Lamentablemente llegó en muy mal estado y pocas horas después falleció”, expresó, al tiempo que puntualizó que la prueba que se hizo para confirmar o descartar el contagio salió negativa.



En ese sentido, manifestó que la menor murió porque tenía un alto grado de desnutrición y deshidratación, así como shigelosis, que es una bacteria que se aloja en los intestinos por el consumo de alimentos contaminados.

El antígeno anticólera sigue sin fecha de llegada

La vacuna que hace frente al contagio del cólera todavía no tiene fecha de llegada al país. Así lo dio a conocer el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, que expuso que desde el organismo esperan con ansias el suero para inocular a la población más vulnerable y priorizada. La semana pasada, el representante interino de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la República Dominicana, Bernardino Vitoy, dijo que desde la institución se están haciendo las gestiones necesarias para que las autoridades reciban los inmunobiológicos lo más pronto posible.