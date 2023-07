El expresidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, resaltó la importancia que tiene para el país la recertificación médica, pero destacó que la iniciativa que es aplicable para los galenos que están en pleno ejercicio profesional no es obligatoria, por lo que pueden ejercer la medicina aunque no se recertifiquen.



“Es buena y positiva para mantener a los médicos actualizados académicamente. Pero no podemos meterles terror a los colegas con un instrumento tan valioso como este, con el término de obligatorio. No hay motivo de espantos ni desinformaciones”, expresó el gremialista en un comunicado de prensa.



Señaló que el impulso de la medida es una conquista del Colegio Médico, especialmente de la gestión 2003-2005 que dirigió, que por medio de paralizaciones logró que el presidente de entonces Leonel Fernández, emitiera el decreto 642-05 dándole legalidad al reglamento.



Asimismo, manifestó que la puesta en ejecución comenzó en otras de sus gestiones en el año 2021, cuando se recertificó a profesionales de trayectoria; maestros de la medicina, tal como lo establece el artículo 29 de la normativa que crea el reglamento.



Sin embargo, declaró que aún falta iniciar con la segunda modalidad de la iniciativa, creando las unidades de recertificación y la implementación de los perfiles o exámenes elaborados por cada sociedad médica como lo disponen los artículos 21,22,23 y 25 de la regla.



Según Suero, los médicos que se recertifiquen tendrán beneficios en la parte académica porque se mantendrán actualizando y fortaleciendo su formación, lo que contribuirá a la prestación de un mejor servicio a los pacientes. Además, dijo que podrán favorecerse en lo económico, por el acuerdo que hicieron con el Gobierno en 2015, en el que se logró la asignación de un incentivo de 15 % por recertificación.