El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, mostró su confianza en que el presidente Luis Abinader ganará las próximas elecciones presidenciales con un margen significativo de votos, basándose en encuestas que maneja.



El también coordinador del sector externo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que a medida que avance la campaña se espera que estos números vayan en aumento.



“Nosotros vamos con turbo, no hay forma humana, Abinader va a ganar con más del 60% de los votos. La semana pasada manejaba 53% o 54% y acaba de lanzarse. Cuando tengamos uno o dos meses navegando esto, tú vas a ver cómo los números de Luis Abinader se van a disparar”, aseguró Hazim.

En una entrevista en el programa Siendo Honestos de la periodista Katherine Hernández, Hazim defendió las vallas publicitarias que han contratado desde el llamado Sector Externo y la Organización Luis Abinader (OLA) pues considera que no violentan norma alguna.



“Las vallas de ahora no están haciendo campaña, están hablando de que cumplimos con una promesa, de que pudimos llevarle el resultado final de cada promesa de salud que hizo el señor presidente”, explicó.

Con respecto a las vallas de otros actores políticos, el director de SeNaSa enfatizó que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) decidir si están haciendo campaña o no.



“Que revisen sus vallas a ver si dicen por algún lugar que son de política y tendrán el derecho de retirarlo. La Junta tendrá el derecho de decidir cuál de las vallas están haciendo campaña y cuáles no”, apuntó.

Consultado sobre si cree que la fórmula presidencial se volverá a repetir con la opción de la actual vicepresidenta de la República Raquel Peña, Hazim dijo que en a su juicio ese criterio se mantendrá.

De igual modo, estimó que la actual alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía defenderá y buscará consolidar ese bastión para el partido de gobierno en las próximas elecciones municipales.



El también médico ortopeda indicó que logró aumentar la cobertura en enfermedades catastróficas de 1 millón a 2 millones de pesos.



Dijo que han fortalecido la red de prestadores de salud, alcanzando casi 10,000 usuarios.

En cuanto a su compromiso con el gobierno de Luis Abinader, el galeno afirmó que su lealtad se encuentra en primer lugar con su país y luego con el presidente Abinader.