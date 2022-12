Con una positividad diaria de 22.92 % los casos de covid-19 siguen en aumento en el país tras la circulación de la subvariante de Omicrom XBB.1 que ha repuntado los contagios de la enfermedad en los últimos días.



El pasado fin de semana, el Ministerio de Salud Pública reportó 310 nuevas infecciones de la enfermedad, tras el procesamiento de 2,864 pruebas. El sábado fueron 128 casos y el domingo 182. Hasta el último boletín epidemiológico de Salud Pública, en la República Dominicana había 1,744 casos activos de la enfermedad y un acumulado de 651,671.



No obstante a esto, aunque los casos han ido incrementando, los pacientes no llegan hasta los hospitales para su cuidado, por lo que la ocupación hospitalaria sigue siendo baja. Actualmente, hay 46 camas covid-19 ocupadas de 2,373; 7 camas UCI ocupadas de 585, mientras que los ventiladores no están en uso.



Especialista afirma hay subregistro



Frente a la situación actual, la expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, doctora Evangelina Soler, advirtió sobre el incremento en el contagio del coronavirus, a tal punto que su consulta está abarrotada de pacientes con covid.



Soler llamó la atención sobre la confusión que se ha generado con personas que, tanto en sus hogares como en las oficinas están sintiendo síntomas de la enfermedad y creen que se trata de un proceso gripal por el cambio de temperatura, y no acuden después del tercer día a realizarse prueba para descartar o confirmar si tiene dicha afección.



La facultativa aseguró que hay un importante subregistro con respecto a las estadísticas que están reportando las autoridades, debido a que muchas de las pruebas se la están haciendo las personas en sus casas.



Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la profesional de la salud pidió a la población tomar conciencia del incremento del Covid, y el alto riesgo que sigue implicando para pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad, o que pasan de 60 años.



Agregó que, aunque una persona se haya vacunado, o infectado con el virus, no está exenta de que se pueda contagiar porque la nueva subvariante que está circulando en la actualidad vuela todo ese tipo de información inmunológica. Precisó que ni los anticuerpos ni las vacunas que estaban antes de esta variante Ómicron tienen una garantía de evitar que el virus contagie.



Semana laboral cerró con 1,495 contagios



La pasada semana laboral (de lunes a viernes) cerró con 1,495 contagios nuevos y una positividad acumulada que pasó de 3.46 a 5.27 por ciento. Por ello, las autoridades y especialistas reiteran a la población retomar el cumplimiento de las medidas preventivas, sobre todo el uso de las mascarillas para contener la propagación del padecimiento y de otras afecciones gripales que son propias de la temporada de invierno que está próxima a iniciar.