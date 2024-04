El proceso de transición hacia las nuevas autoridades electas en la alcaldía de Santo Domingo Este (SDE), encabezadas por Dío Astacio, va bien y se maneja de forma adecuada.



Así lo aseguró ayer Manuel Jiménez, alcalde saliente de dicho municipio, quien aseguró que la comisión de transición que dirige cumple a cabalidad con lo establecido por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).

Dijo que esas instituciones produjeron un reglamento para cambiar la gestión, el cual él ha llevado “al pie de la letra”. Lo único que ha pedido, según precisó, es que la persona de la nueva gestión que venga a ocupar un puesto esté debidamente preparada para asumirlo.



Jiménez explicó que hay dos comisiones designadas para el paso de mando, una por el alcalde saliente y la otra por el entrante, las cuales “están llevando todo adecuadamente”.



“Así que no hay tema de ninguna naturaleza que no sea el proceso que hay que explicar. Por ejemplo, el cómo se entra y se administran los sistemas en una determinada dirección, ya que todo en el cabildo es informatizado”, afirmó.



Sostuvo que solicitó al equipo entrante del compañero Dio Astacio que debe tener la expertise, el conocimiento y las condiciones técnicas, porque SDE es una gestión completamente informatizada y tecnológica. “Hace tiempo que Santo Domingo Este dejó de ser análogo. Cuando llegamos aquí todo era en papeles, todo era tirado de cualquier manera. Ahora no. Ahora hay que traspasar esta gestión como nosotros la fuimos organizando. No podemos volver para atrás”, enfatizó.



Deudas bajan



En otro orden, el dirigente municipal consideró que distinto a cualquier gestión a nivel general, en el ayuntamiento de SDE se debe menos que cuando asumió el cargo, en el 2020. En ese momento, el cabildo debía unos 1,640 millones de pesos, mientras que ahora el monto bajó a menos de RD $1,200 millones. La alcaldía arrastra deudas desde el año 2023, de acuerdo a Jiménez.



Manuel Jiménez ofreció las declaraciones tras participar en una actividad realizada en el ayuntamiento de SDE, en donde el Banco Agrícola y el Ministerio de la Juventud entregaron RD$30 millones en préstamos a tasa cero a jóvenes de las provincias del Este del país, con edades entre 18 y 35 años de edad, a través del programa de financiamiento “Campo Joven”.

Manuel Jiménez ofreció las declaraciones tras participar en una actividad realizada en el ayuntamiento de SDE, en donde el Banco Agrícola y el Ministerio de la Juventud entregaron RD$30 millones en préstamos a tasa cero a jóvenes de las provincias del Este del país, con edades entre 18 y 35 años de edad, a través del programa de financiamiento “Campo Joven”.