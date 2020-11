“Yo no le robé al Estado dominicano”, aseguró Ángel Rondón durante juicio de fondo  

Santo Domingo.- “Es importante aclarar aquí que yo no lo robé al Estado dominicano, porque el Estado dominicano a mí no me pagaba, quien me pagaba era Odebrecht y los consorcios”, aseguró este jueves Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht.

Durante el juicio de fondo que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el empresario, acusado de sobornar a funcionarios y legisladores para la adjudicación de obras del Estado a favor de la constructora brasileña, también de lavados de activos y enriquecimiento ilícito, afirmó que el Ministerio Público lo ha presentado en la sociedad como “un monstruo”.

En su intervención de dos horas y media, Rondón, afirmó, además, que el anterior procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, le propuso un trato para, supuestamente, inculpar a otras personas, el cual, aseguró, no aceptó.

“El procurador me llamó y me dijo que debía de someternos a todos… Le dije a Jean Alain que no iba hacer un acuerdo acusando a nadie”, sostuvo.

“El procurador (Jean Alain Rodríguez) le mintió al país”, agregó.

El imputado expuso que la acusación en su contra no es precisa, y que mucho antes de que la constructora Odebrecht llegara al país, ya era un empresario próspero y había ganado altas sumas de dinero fruto de su trabajo lícito.

Indicó que lo que dice el Ministerio Público en la acusación no es la realidad. Dijo que en el acuerdo de lenidad de Brasil no se menciona su nombre, y mucho menos la palabra representante comercial de Odebrecht, cargo que ocupa en el país.

”Eso no se menciona ahí y el Ministerio Público dice que Odebrecht pagó a través de mi sobornos, eso no lo dice, eso lo agregaron el Ministerio Público, pero eso lo veremos en su oportunidad”, expresó.

Indicó que “podría contestar línea por línea y página por página”, todo lo que está en la acusación y en ese sentido aseguró que, por ejemplo, “no hay una acusación precisa de cuando yo le di una operación precisa a Andrés Bautista o a Víctor Díaz Rúa”, quienes también son imputados en este proceso judicial por los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado en sobornos para obtener contratos de obras.

Otros de los puntos que tocó fueron las delaciones de los ejecutivos de la compañía brasileña. Rondón aseguró que en estos documentos, el exgerente de Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, lo descartó.

“En la delación, Marcos Cruz me descartó a mí, totalmente, de que Víctor Díaz Rúa haya recibido soborno mío”, dijo.

El juicio continúa el próximo lunes 23 de noviembre a las 9 de la mañana. Ese día, Rondón tendrá una hora más para continuar con su declaración. Una vez termine, entonces, los demás imputados podrán hablar sobre lo que crean pertinente.