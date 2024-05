La yegua Primera Dama ganó el Clásico Día de las Madres, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$4,992.00 por partes, más las partes de cinco.



Con cinco ganadores, el dividendo del pool de 6 fue RD$172.00. El Pool de 5 (Pick 5) pagó RD$1,310.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,433,632.00.



El jinete Carlos de León fue el más destacado entre sus colegas, con dos montas ganadoras: en la quinta carrera (Clásico Día de las Madres), sobre el lomo de Primera Dama (1); y en la sexta carrera, a bordo de Not A Postino (5).



En la primera carrera, ganó Doña Cristina C. (1), de la cuadra Coast Stable. La montó el jinete Omar F. González, a quien impartió instrucciones el entrenador Luis Valerón. Registró tiempo de 1:20:4/5 en los 1,300 metros.



En la segunda carrera, se impuso el debutante Luscious (3), del Establo Limpia Base. Llevó la monta del jinete Jonathan Saldaña, a quien orientó el entrenador José Luis Negrón. Marcó tiempo de 1:18:1/5 en los 1,300 metros.



En la tercera carrera, dominó Champola (4), del Establo El Oju. Cargó con el peso del jinete Brenchi Ortiz, quien siguió las pautas trazadas por el entrenador José Ozuna. Hizo tiempo de 1:16:3/5 en los 1,200 metros.



En la cuarta carrera, triunfó Puckett (1), del Establo Limpia Base. Tuvo sobre el lomo al jinete José Francis Rojas, quien fue instruido por el entrenador José Beltré. Detuvo las agujas del reloj en 1:44:4/5 en los 1,700 metros.



En la quinta carrera, la victoria fue para Primera Dama (1), del Establo San Antonio, la cual ganó el Clásico Día de las Madres. Llevó en la silla al jinete Carlos de León, quien siguió las indicaciones del entrenador Juan Jiménez. Paró el reloj en 1:26:00 en los 1,400 metros.



En la sexta, el primero en cruzar la meta (1,200 metros) fue Not A Postino (5), del Establo Tibi. Tuvo sobre el sillín al jinete Carlos de León, a quien ofreció sus orientaciones el entrenador Bolívar Morillo. Cronometró 1:14:1/5.