Danilo en Hondo Valle: “A partir de ahora, el que se meta a deforestar, va preso”

HONDO VALLE.- El presidente Danilo Medina revisitó este municipio de la provincia Elías Piña, para lanzar un proyecto que permitirá devolverle sus riquezas forestales a las montañas. Asimismo, crear fuentes de ingresos que permitan a las familias de aquí y de la comunidad de Juan Santiago mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que se logra la sostenibilidad ambiental.

Al conversar con los productores de la zona, el jefe de Estado dijo con visible determinación: “A partir de ahora, el que se meta a deforestar va preso”, lo que significa que habrá consecuencias para aquellos que incurran en el delito de la tala ilegal y depredadora de árboles.

Iniciativa surgió de otra Visita Sorpresa

El proyecto de reforestación de Hondo Valle fue un compromiso asumido por el jefe de Estado con los productores en otra Visita Sorpresa realizada el pasado 3 de julio, en la que, luego de sobrevolar la zona, se percató de la deforestación que afecta a la zona.

Preocupado por la situación encontrada, Danilo Medina conformó de inmediato una comisión compuesta por el ministro de Agricultura, Ángel Estévez; el director del Instituto Agrario Dominicano; Emilio Toribio; el director del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, el senador Adriano Sánchez Roa, el gobernador provincial y un miembro de la Cooperativa Agropecuaria Amor por la Vida y de la Asociación de Regantes de Hondo Valle, instruyéndoles elaborar un plan de reforestación en un plazo de 30 días.

Construcción de viveros

En esta ocasión, el jefe de Estado dispuso iniciar, de manera inmediata, la construcción de los viveros para la producción de plántulas para la replantación. Más adelante, iniciarán otros componentes que servirán para garantizar el éxito del proyecto y su acogida por la comunidad.

Es penoso como han destruido las montañas. Eso hay que cambiarlo.

“Si no paramos esto ahora, en cinco, seis o diez años, tendrán que irse todos de aquí. Es penoso como han destruido las montañas, eso hay que cambiarlo. Vamos a darles todo el apoyo necesario. Aquí hay un equipo interinstitucional. Hoy comenzamos a preparar los viveros, porque esto es para de una vez. Pedí que estuvieran hoy aquí los equipos”, dijo el jefe de Estado a los productores de la zona.

Más de 90 mil tareas serán sembradas

El proyecto de reforestación es una de las iniciativas de mayor inversión entre las que se han puesto en marcha, a partir de las Visitas Sorpresa.

Más de 90 mil tareas serán sembradas de diversos árboles maderables, de café y de aguacate, cuya inversión superará los 700 millones de pesos.

“Están a las puertas de la luz. Van a salir de ese túnel oscuro en que han estado por tantos años, pero tienen que hacer el compromiso conmigo de que van a respetar esa inversión que se va a hacer aquí, porque es cuantiosa”, puntualizó el jefe de Estado.

400% de rentabilidad

Además el proyecto tiene, entre otras ventajas, un enorme potencial de rentabilidad y generará significativos retornos sobre la inversión. Se pueden obtener 4 pesos por cada peso invertido. "Aquí es un 400% de rentabilidad”, afirmó el presidente de la República.

Agricultores podrán convertirse en prósperos agroempresarios



Esto posibilita que los agricultores paguen lo que se les financie, y también que perciban ingresos para salir de la pobreza; es decir, podrán convertirse en prósperos agroempresarios en el lugar donde viven.



Esta es oportunidad para que nadie tenga que irse a barrios marginados



“Esta es su oportunidad para que nadie tenga que irse de aquí a vivir en los barrios marginados de Santo Domingo, a vivir una familia entera en un solo cuarto. Eso es deplorable. Eso hay que acabarlo. Ustedes tienen la posibilidad de ser ciudadanos que viven en medio de la dignidad”, expresó Danilo Medina.



Comercialización en el exterior



Otra bondad del proyecto, es que café y aguacate son productos exportables, con mercado disponible para comercialización en el exterior.



“Entréguense en cuerpo y alma para que vean su futuro en tierras que van a reforestar”



Al conversar con los productores de la zona, el presidente Danilo Medina también les pidió su total compromiso con el proyecto.



"Es penoso lo que hay aquí, se los he dicho tres veces. Es penoso sobrevolar esta zona. Si no hacen conciencia de lo que está viniendo aquí, no van a salir de la situación en que se encuentran. Hay que apoyar este proyecto. Entréguense en cuerpo y en alma para que vean su futuro en esas tierras que van a reforestar".



Cambiar cultura depredadora

En ese contexto, destacó las excelentes condiciones atmosféricas y climáticas de la zona, al tiempo que exhortó a los residentes en Hondo Valle a cambiar la cultura depredadora en la que viven.

“El microclima de Hondo Valle es único, solo comparado con el de Constanza y Jarabacoa. Tienen que explotar ese microclima que tienen, pero es modificando esa conducta depredadora. Vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a reforestar. Esto (el proyecto) tiene que ser respetado. No vamos a permitir que el esfuerzo del pueblo dominicano que se va a encaminar para resolver este problema de deforestación y pobreza se eche a perder”.

“No desaprovechen esta oportunidad”



Expresó, además, que el motivo de su visita a esta comunidad no es para favorecer a solo un grupo de la comunidad.



“Vine aquí para que se beneficie la gente de Hondo Valle y Juan Santiago, para todos. Ustedes pueden convertir esto en una tacita de oro, y si el Gobierno está dispuesto a trabajar con ustedes, no desaprovechen esta oportunidad”.



Visita a Jorgillo, para dar seguimiento a siembra de 35 mil tareas y Presa Dos Bocas



Tras su encuentro con los residentes de Hondo Valle, el presidente de la República, se trasladó a la comunidad de Jorgillo, en la provincia San Juan, donde comprobó los avances en la siembra de 35 mil tareas de tierra.

Allí, técnicos del Ministerio de Agricultura informaron al jefe de Estado sobre el desarrollo del proyecto de irrigación de las 35 mil tareas de tierra a partir de las aguas de la presa de Dos Bocas.

Cumpliendo compromiso asumido en juramentación periodo 2016-2020

Se recuerda que tras juramentarse ante la Asamblea Nacional como presidente para el periodo 2016-2020, Danilo Medina manifestó que esta gestión será el cuatrienio del agua.

“Esto incluye también la reforestación, tenemos que comenzar con tiempo a proteger las cuencas de los ríos, si queremos tener en el futuro agua para nuestro consumo y nuestro desarrollo”, dijo el jefe de Estado, el pasado 16 de agosto.

En la Visita Sorpresa, Danilo Medina estuvo acompañado de los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Agricultura, Ángel Estévez; los directores del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio Olivo, y del Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Antonio López.



Igualmente, del subadministrador del Banco Agrícola, Rafael Medina, y del viceministro de Agricultura, Winston Marte.