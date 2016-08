Severino no ve condiciones para traficar órganos

El cardiólogo Fulgencio Severino advirtió que en el país no hay condiciones para que cualquier centro de salud extraiga órganos con fines de tráfico y trasplante, puesto que dicho procedimiento requiere de una logística muy técnica. Afirmó que el trasplante es un procedimiento que requiere de tratamiento permanente y se trata de una acción muy visible, por lo que no ve posibilidad que se haga de manera clandestina.



“Aquí no hay condiciones para que cualquier centro haga eso, excepto que se corra el riesgo de rechazo y la persona a quien se lo trasplanten fallezca inmediatamente”, subrayó.



El galeno dijo que esa práctica está muy regulada para evitar por todos los medios que el donante lo haga por dinero. “Tiene que haber parentesco, familiaridad muy cercana, se hacen muchas investigaciones cuando son donantes vivos, cuando son donantes cadavéricos, se habla con los familiares para ver si pueden donar los órganos cuando ya no hay expectativas de vida”, dijo.