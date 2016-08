Nadal comienza sin traumas en US Open; Vinci bate a Friedsam

De vuelta a un Grand Slam luego de tres meses, Rafael Nadal apuró el paso al vencer ayer 6-1, 6-4, 6-2 al uzbeco Denis Istomin en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis. Con su muñeca izquierda cubierta con una venda, el cuarto cabeza de serie gestionó el partido sin mayores sobresaltos. Catorce de sus 21 winners fueron con su forehand, que no pareció evidenciar los problemas con la muñeca que provocaron su retiro en el Abierto de Francia y le obligaron a perderse Wimbledon. “La muñeca va mejorando”, dijo Nadal a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe. El español también exhibió frescura en su juego tras su intenso rodaje en los Juegos Olímpicos de Río, su primera competencia tras las molestias que le frenaron a mitad de curso. No jugaba en un Grand Slam desde su triunfo ante el argentino Facundo Bagnis, el 26 de mayo, por la segunda ronda de Roland Garros.



El comienzo del certamen se dio bajo cielo soleado. Dado que no se pronostica lluvia para los próximos días, podría retrasarse el estreno del techo en el Arthur Ashe. La nueva estructura costó 150 millones de dólares y puede cerrarse en unos siete minutos. Roberta Vinci, quien dio la campanada el año pasado al eliminar a Serena Williams, debutó con el pie derecho en esta nueva edición del US Open, al imponerse en el primer encuentro dentro del remodelado Arthur Ashe.



Vinci (7ma preclasificada) se sobrepuso a algunos sustos en el segundo set para derrotar 6-2, 6-4 a la alemana Anna Lena Friedsam. También eayer, el argentino Guido Pella dio cuenta 6-3, 6-4, 6-4 del estadounidense Bjorn Fratangelo.



El croata Marin Cilic (7), campeón del torneo en 2014 y el francés Gael Monfils (10) sobresalieron entre los preclasificados que sortearon sus debuts. La sorpresa fue el tropiezo de francés Richard Gasquet (13), quien cayó 6-2, 6-2, 6-3 ante el británico Kyle Edmund. Semifinalista en Flushing Meadows en 2013, Gasquet no perdía a las primeras de cambio de un Grand Slam desde el Roland Garros hace seis años y medio.