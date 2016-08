Homenajean a David Ortiz con estatua de LEGO

El miércoles es el Día de Lego en el Fenway Park, y eso incluye la presentación de una estatua construida con bloques de lego a tamaño natural de David Ortiz.

La estatua mide 6 pies 7 pulgadas desde el zapato hasta la punta del dedo izquierdo, pesa 170 libras y se necesitaron unos 34,510 bloques para construirla.

Hablamos con el maestro constructor de Lego Erik Varszegi, quien supervisó la construcción del Lego de Ortiz, en los cuarteles generales de la empresa en Enfield, Connecticut.

¿Esta cosa está hecha de bloques sólidos de LEGO?

Hay una barra de acero que corre desde la parte superior hasta las piernas. Si el modelo se hubiese construido enteramente de bloques LEGO, probablemente hubiese pesado cerca de 400 libras. Pero se hizo de esa forma mayormente por estabilidad y propósito de movilidad, ya que tenemos que enviar estos modelos a todo el país. Todo lo que se utilizó lo vendemos, así que en teoría, si tienen suficientes bloques en su casa, pueden construir una igual.

¿Cuáles son algunos de los detalles específicos que se trabajaron en este modelo?

Tratamos de colocar el logo de MLB en la parte trasera de la camisa. A esa escala, es difícil verlo cerca, pero si das un paso atrás, de repente se puede ver. Además tratamos de recrear las guantillas que él utiliza, aunque es un poco difícil verlas ya que sus manos están algo viradas.

Sobre sus zapatos, le pusimos el código de área 809 (de la República Dominicana). Además tiene algo en su bolsillo trasero. No se trata de sus guantillas de bateo, ya que las tiene puestas, pero en cada foto que se usó para hacer la estatua siempre tiene algo que sobresale del bolsillo trasero. Le pregunté a mcha gente, pero nadie sabe la respuesta. Quizás sea su teléfono celular. (Nota: Luego de algunas indagaciones en Google, parece ser un protector de muñeca que se pone cuando llega a la base.)

El collar está allí, pero está algo escondido, así que no se puede ver. Habría sido demasiado frágil para dejarlo expuesto.

¿Cuál fue el aspecto más difícil de la construcción?

El tiempo de investigación. Teníamos muchas fotos, pero tuvimos que crear primero un modelo en 3D. Si puedes hacer esa parte bien, crear el resto realmente es fácil. Tuvimos muchas discusiones en torno a la altura que debía tener. Algunas veces hace una mueca - tuvimos que poner eso. La acortamos un poco. En realidad, la parte más difícil fue recrear sus tatuajes. No pudimos tener muchas referencias visuales sobre eso. Tiene muchos tatuajes en su brazo izquierdo. Solo teníamos algunas fotos, por lo que tuvimos que recurrir a visuales en línea tomados de un video juego. Había un mapa en 3D de la textura de su piel, así que pudimos utilizar parte de eso.

¿Cómo se comienza todo el proceso de 3D?

Teníamos un par de caracteres guardados y de ahí modificamos el peso y la musculatura. Tomamos ese modelo 3D y le colocamos un aparejo. Un aparejo, como mejor puedo describirlo, es una especie de esqueleto virtual que conecta el modelo 3D a los puntos focales. Definitivamente los Medias Rojas querían que tuviese una pose específica. Ellos querían la pose en la que cruza el plato luego de conectar un cuadrangular. Eso era bastante complicado. Si me hubiesen dejado decidir a mí, yo no hubiese seleccionado esa pose por lo complicada que era. Luce grandiosa, pero probablemente no sea tan estable como otros modelos que hemos hecho. Preferiblemente, uno quisiera que tuviera otro aparato sobre el cuál sostenerse. Recientemente, hicimos un modelo del Capitán América y utilizamos su escudo para ayudar a sostenerlo.

¿Fue difícil hacer la mueca?

[Riéndose] Bueno, uno tiene que tratar de ser fiel al personaje. Cada pequeño detalle que se pueda pensar. Su cara fue grandiosa, especialmente con las gafas, la barba. No creo que nadie pueda negar quien es, especialmente si tiene algún conocimiento de los Medias Rojas. Eso es lo que hace tan grandioso a Ortiz: Es bien particular.

La pregunta que todo el mundo se hace: ¿Cómo se convierte uno en un maestro constructor?

Este es su 21er. año en este trabajo. Y he sido muy, muy afortunado. Mi preparación fue en bellas artes. Cuando entré a la Universidad, me di cuenta que tenía buen ojo para el diseño en 3D y me ayudó el hecho de que LEGO estaba bien cerca de mí; yo me crié no muy lejos de aquí. Realmente casi me tropecé con el trabajo y nunca pensé que se pudiese convertir en una carrera. Somos un grupo pequeño, y aquí hay muchas personas que quieren este empleo. (Nota a los que buscan empleo: Aunque LEGO tiene unos 800 empleados en Connecticut, solo existen siete maestros constructores, aparte de algunos empleados adicionales de apoyo. Así que... buena suerte.)