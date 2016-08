Polémica tras encuentro Trump-Peña Nieto por muro

Ciudad de México. En suelo mexicano por primera vez desde que fue nominado como candidato presidencial republicano, Donald Trump defendió el miércoles frente al presidente Enrique Peña Nieto el derecho de Estados Unidos de construir un muro en la frontera con México. Pero poco después de la visita relámpago del republicano, surgió una controversia sobre la parte más polémica del plan del republicano para erigir el muro: quién lo pagará.



Luego del encuentro privado en la residencia presidencial en la Ciudad de México, Trump aseguró a la prensa que aunque hablaron del tema, no se discutió quién asumiría el costo del muro. Peña Nieto no hizo ninguna referencia al tema en ese momento, pero horas después aseguró en su cuenta de Twitter: “Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro”. Debido a que fue un encuentro privado, fue imposible saber quién dijo la verdad.



Trump empezó su carrera por la Casa Blanca calificando a México como fuente de violadores y criminales, y sumó varios ataques en torno al tratado de libre comercio, la inmigración y la seguridad fronteriza.



El viaje ocurrió unas horas antes de que el candidato pronuncie un esperado discurso en Arizona en torno a la inmigración no autorizada, un tema central en su campaña sobre el que recientemente ha titubeado. Peña Nieto, por su parte, dijo a Trump que los mexicanos “merecen el respeto de todos” y que sus ciudadanos contribuyen al desarrollo y prosperidad de Estados Unidos. Señaló que los asuntos de la frontera común deben considerar la inmigración, pero también los flujos ilegales de armas y dinero al sur que alimentan la violencia de los carteles de las drogas.



“Tener una frontera segura es un derecho soberano y de beneficio mutuo”, dijo Trump mientras leía un discurso preparado. “Reconocemos y respetamos el derecho de cualquier país a construir una barrera física o muro en cualquiera de sus fronteras para detener el movimiento ilegal de personas, drogas y armas”, añadió.



Trump llegó a un país donde es ampliamente despreciado. Pequeños grupos se manifestaron en al menos dos puntos de la capital, mientras un expresidente y una exprimera dama abiertamente le dijeron al multimillonario neoyorquino que a pesar de la hospitalidad del mandatario mexicano, no es bienvenido. “Aunque lo hayan invitado, sepa que no es bienvenido. Los mexicanos tenemos dignidad y repudiamos su discurso de odio”, señaló en su cuenta de Twitter la exprimera dama Margarita Zavala, considerada posible candidata presidencial para 2018.

Clinton dice que no basta con un viaje

La candidata demócrata Hillary Clinton quien dijo que no basta un viaje relámpago al país vecino para compensar “un año de insultos e insinuaciones”. Clinton dijo en la convención anual de la Legión Americana, una organización de veteranos de guerra, que los votantes necesitan tener la certeza de que pueden contar con uno. Eso “sin duda requiere mucho más que tratar de compensar un año de insultos e insinuaciones con una visita de unas pocas horas”.