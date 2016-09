Lucas Pouille eliminó a Nadal en el US Open

05/09/2016 12:00 AM - AP

NUEVA YORK. Rafael Nadal volvió a estrellarse frente al umbral de los cuartos de final de un Grand Slam al sucumbir ayer 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (6) ante el francés Lucas Pouille en el Abierto de Estados Unidos.



Luego de arrasar en sus tres primeros partidos en Flushing Meadows, en los que apenas cedió 20 games, el español capituló en una batalla de 4 horas y 27 minutos frente al 24to preclasificado. Pouille exhibió un vistoso reportorio de tiros y también una buena dosis de agallas frente al dos veces campeón del torneo y monarca de 14 grandes.



El francés remontó un 4-2 en contra en el decisivo quinto set y tampoco bajó los brazos al desperdiciar tres bolas de partido en un desempate. Cerró el partido cuando dispuso de una cuarta oportunidad, metiendo un forehand por la paralela que culminó un peloteo de 16 tiros. Extasiado, el joven de 22 años se echó de espaldas para luego sacar la lengua.



“En el 6-3, creía que lo iba a ganar. En el 6-4, no fue lo mismo”, dijo Pouille sobre la pulseada en el desempate.



Fue apenas la tercera victoria de Pouille a cinco sets, y todas han sido en sus últimos tres partidos. Ya se había hecho notar hace dos meses al acceder a la etapa de cuartos en Wimbledon.



Para Nadal, quien en junio cumplió los 30 años, la derrota alarga su agonía en los Grand Slams. Desde que perdió en los cuartos de final del Abierto de Francia el año pasado, el actual número cuatro del mundo no ha podido avanzar más de octavos en las grandes citas. Pouille lidera a un trío de franceses en cuartos en este US Open, ya que a primera hora sus compatriotas Jo-Wilfried Tsonga (9) y Gael Monfils (10) habían avanzado a la instancia.



Se trata de algo inédito en la era abierta desde 1968, y la primera vez desde el Roland Garros de 1947 en el que tres franceses alcanzan la ronda. En cuartos, Pouille se medirá contra Monfils.