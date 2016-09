Comunidad marcha en reclamo de escuela y carretera

Santiago. Representantes de las comunidades que conforman el paraje de Palo Alto en Jacagua marcharon para demandar la construcción de un centro educativo y 16.3 kilómetros de la Carretera Jacagua-Palo Alto.

Desde octubre del año 2015, 129 estudiantes de esta comunidad enclavada en la cordillera Septentrional reciben docencia en una iglesia, gracias a la caridad del pastor Gregorio Graceki Nova, quien cedió los espacios para que éstos no pierdan el año escolar. Sin embargo, los cuartos convertidos en aulas también presentan abundantes precariedades, pero es lo único que tienen en la actualidad y aunque fue cedido en calidad de préstamo, de manera desinteresa, ya ha pasado casi un año y aún no reciben respuesta de cuándo el Ministerio de Educación les va a construir la escuela.



Calvario



Los comunitarios expresaron que solo tiene los terrenos, ya que el plantel fue demolido debido a las grietas y al peligro que representaba para los estudiantes.



Juan de Jesús Infante expresó el desconsuelo que le provoca ver sus hijos recibiendo docencia en una casucha deteriorada, sin baños y ni lugar para sentarse.



“Cuando llueve no sabemos qué hacer, además de que en la escuela se entra el agua, la carretera está intransitable y obliga a tener que utilizar burros y caballos como medio de transporte para trasladar nuestros hijos”.



Las 389 familias que residen en la montaña zona no quieren emigrar a la ciudad, dicen que quieren seguir produciendo café, cacao, habichuela, maíz, plátanos y otros productos.

Reclaman vía para conectar con ciudades

Representantes de El Buzo, El Níspero, El Pley, La Búcara, Los Higos, El Empalme, Palo Alto, El Jamo, El Cedro, Quinigua, La Finca, Alto Gordo, Las Auyamas, Los Arroyos, Alto del Bohío, entre otras, resaltaron la necesidad de que se le construya una carretera que los conecte con el mundo. Además de agricultura, viven de la ganadería y la extracción de ámbar.