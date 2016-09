Piden justicia contra sargento PN que mató su pareja en Neiba

Neiba.-Personalidades de diferentes extractos sociales en esta ciudad, demandaron este miércoles del jefe de la Policía Nacional, mayor general Nelson Ramón Peguero Paredes, que se haga justicia, por la muerte la madrugada del pasado lunes de la joven mujer Martha Martha Florián Sánchez por parte de su concubino, Alexander Cuevas Florián, sargento mayor de la institución, según publica el portal de vicentenoblense vicentenobledigita.



Según este mismo portal, entre los que piden justicia se encuentra el ex gobernador, ex candidato a alcalde en las pasadas elecciones de mayo y presidente en la provincia Bahoruco del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Emilio Peña, quien afirmó que empezando por el comandante policial y el encargado del DICRIM en Neiba, “son unos sinvergüenzas y que deben ser cancelados”.



Por su parte, Fátima Pérez, ex diputada por Bahoruco, dijo que la Policía en esta ciudad es una “jaula de delincuencia”, ya que no se aclaran los robos. Pide a las autoridades el traslado de todos los agentes de la dotación de allí a otra zona del país.



Al igual, Mercedes Mella de Paula, la esposa del senador Manuel Paula, al junto de un equipo de mujeres reclamó justicia ante este lamentable hecho. "La muerte de esta joven nos ha consternado a todos", dijo.



Cuando Cuevas Florián fue detenido e interrogado, declaró que el pasado domingo en horas de la noche estaba compartiendo con su pareja en la en la Colonia Plaza Cacique, y que al regresar a la casa a las 3:00 de la mañana del día siguiente (lunes), antes de acostarse, tomó la pistola, Taurus, calibre nueve milímetros, número: TGT21516, para colocarla debajo del colchón, sin saber que tenía una bala en la recamara, la cual se disparó accidentalmente y causó la herida en el hombro izquierdo que le produjo la muerte a su compañera, versión que es puesta en dudas por la comunidad neibera.



Este hecho ocurrió en la residencia donde la hoy occisa vivía con el matador, ubicada en la calle General Sosa, número 64, parte atrás, del barrio Puerto Plata.



Por el hecho, este martes el Juzgado de Instrucción de este distrito judicial, presidido por la magistrada Lissett Pérez Gell, impuso tres meses de prisión preventiva al homicida, que los cumplirá en la cárcel pública local.