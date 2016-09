Critican que hombres releven a regidoras que renunciaron

Dirigentes de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore) calificaron de ilegal la renuncia de regidoras para ser suplantadas por hombres. Así se expresaron el presidente saliente y la actual titular de la Asodore, Julián Roa y Edita Sandoval, respectivamente, mientras que la dirigente política y directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, apoyó la propuesta de que la cuota femenina se proteja mediante un blindaje legal.



“Las renuncias de las exrregidoras del PRSC son una violación a la Ley Electoral”, dijo, y precisó que cualquier disposición que vaya en contra de la cuota de la mujer en los cargos electivos, viola la Ley Electoral, como consecuencia estas acciones podrían ser revocadas mediante un tribunal superior administrativo.



“La cuota de la mujer es una conquista constitucional, por lo tanto nos parece discriminatorio. Algo que se había ganado se pierde y creo que no es conveniente para la municipalidad”, manifestó el exrregidor.



De su lado, la presidenta provisional de Asodore, Edita Sandoval, lo calificó como “una gran preocupación para el cumplimiento de la cuota de la mujer.

Entendemos que es un buen momento para la modificación de la ley 176-07, (sobre la municipalidad), para que quien le sirva de suplente a una mujer sea otra mujer, para que en este tipo de situación no se pierda la cuota de la mujer”.



En tanto, la dirigente política, Alexandra Izquierdo, propuso que se definan mecanismos legales para que los suplentes de las mujeres que aspiran a cargos electivos sean mujeres, a los fines de evitar lo sucedido en Santiago. Asimismo propone que en la Cámara de Diputados las ternas en caso de que una mujer falte sean de mujeres.



En una carta dirigida a monseñor Agripino Núñez Collado, Izquierdo calificó como una burla a la Constitución, a la Ley Electoral y a la voluntad popular, lo que a su juicio hicieron algunos dirigentes del PRSC, “que habiendo postulado dos mujeres para el cargo de regidoras del municipio de Santiago de los Caballeros, luego de ser electas, las han puesto a renunciar, para que asumieran dichas posiciones, sus suplentes, que aunque son parientes de las elegidas, no son representantes del género femenino”.



Señala que “este es uno de los trucos o mañas a que nos tienen acostumbrados, muchos políticos vernáculos que no conciben a la política como una ciencia y un noble arte donde se desarrollan los talentos y las vocaciones de servicio comunitario y social, sino como una actividad poco transparente y llena de farsa y cinismo. No es casual que cada vez más, se acrecienta la crisis de confianza en ese tipo de organizaciones y de dirigentes”.



Recientemente, las regidoras reformistas, María Margarita Caba de Belliard, de la circunscripción número 1, y Lina Juliana Castro, hija del vocero del bloque del PRSC en la Cámara de Diputados, Máximo Castro, de la demarcación 3, comunicaron mediante cartas su renuncia.



Caba de Belliard fue sustituida por su cuñado Tomás Belliard, quien preside la juventud reformista a nivel nacional, mientras Lina Juliana Castro por Max Castro, quien es nieto de su padre Máximo Castro Silverio, vocero del PRSC en la Cámara de Diputados.



Alexandra Izquierdo considera que hoy más que nunca la sociedad necesita de mujeres en los diferentes espacios de decisión público, por lo que consideró que la acción no es la más correcta ni oportuna cuando se busca la promoción de la equidad.

Apoya proyecto de ley sobre cuota de la mujer

La exdirigente reformista respalda el proyecto de ley de la autoría del senador de San Cristóbal, Tommy Galán, que busca blindar la cuota femenina en los puestos de elección popular, para evitar episodios como el acontecido en Santiago con las dos regidoras reformistas. Sostuvo que de ninguna manera se puede permitir que los partidos políticos desconozcan, en forma antojadiza, lo que establece la Constitución y la Ley Electoral.