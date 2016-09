Del Potro y Serena hallan sus verdugos en US Open

09/09/2016 12:00 AM - AP

Stan Wawrinka avanzó a la semifinal del Abierto de Estados Unidos por segundo año seguido y Serena Williams también fue despachada por Karolina Pliskova en semifinales. Pero Juan Martín del Potro también se llevó una victoria emocional, tras una campaña que lo llevó hasta los cuartos de final de un Grand Slam a casi siete meses de volver a jugar tenis tras el calvario de tres cirugías en la muñeca izquierda. La imponente derecha del argentino no le alcanzó frente al fulminante revés y mejor resto físico de Wawrinka, quien salió victorioso 7-6 (5), 4-6, 6-3, 6-2 en un partido que acabó a las 1:20 de la madrugada del jueves.



Tras la medalla olímpica de plata que conquistó en los Juegos de Río de Janeiro el mes pasado, Del Potro volvió a rugir en una cita de envergadura, otra señal de que el campeón del US Open 2009 tiene las condiciones para pugnar en los primeros planos del tenis.



A Flushing Meadows llegó como el número 142 del ranking y a partir del lunes deberá rozar el Top 60. También apunta para estar “pronto en igualdad de condiciones” con los rivales de la elite de cara a la próxima temporada.



La otra semifinal pautada para hoy será entre el serbio y número uno mundial Novak Djokovic ante el francés Gael Monfils. Nishikori remontó dos veces para sorprender 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5 a Murray, el segundo cabeza de serie, con quien había perdido siete de sus ocho partidos previos. En femenino, Serena Williams se despide del US Open tras perder 6-2, 7-6 (5) ante Karolina Pliskova en las semifinales.