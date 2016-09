DISDO: una “casa” que se prepara para alojar las industrias

El Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO) poco a poco va tomando mejor cara. El hecho de que vehículos pesados acondicionen una nueva entrada al lugar y que una empresa de renombre haya decidido mudarse del ensanche La Fe, de la capital, a ese punto geográfico, son un importante indicativo.



El DISDO es un ambicioso proyecto que se concibió entre los años 1996 y 2000 para albergar más de 10 parques de diversos sectores de la manufactura local y de paso dar empuje a las micro, pequeñas y medianas industrias (mipymes). Tiene un área general de un millón 526,503.91 metros cuadrados.



Del parque hay 285 títulos de propiedad, de acuerdo con datos ofrecidos por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria). Los adquirientes son 134, de los cuales 43 han saldado y el resto (91) está activo. Hay 26 solares disponibles.



El lugar cuenta con nivelación general de solares, funcionamiento de planta de tratamiento, sistema de alcantarillado de aguas residuales, sistema de alcantarillado de agua pluvial y sistema general de abastecimiento de agua potable y red de distribución, así como calles asfaltadas y afirmadas. Tiene cableado de fibra óptica y sistema eléctrico (circuito 24 horas).



“Esto será el principal parque industrial del país y el más grande. Una vez funcionando a toda su capacidad, esto será una ciudad industrial”, le explica Ramón Ramírez Ángeles, encargado del Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos de Proindustria, a un equipo de elCaribe que recorrió el terreno que aloja al DISDO. “Como tú sabrás, el parque completo tiene más de un millón de metros”, agrega de otro lado Susana Mojica, encargada de la Unidad DISDO. Ambos hablan con optimismo e interés sobre el tema y argumentos les sobran.



Mujica refiere que en términos económicos (incluyendo el bienestar en los bolsillos del público consumidor) el funcionamiento del parque habrá de dejar traer grandes aportes. “Primero, la mayoría de las industrias van a estar aquí, de todos los renglones, incluyendo textiles. Y hay acceso directo y fácil al muelle de Haina”, indica.



Mientras Ramón Ramírez saca a relucir un nuevo ingrediente: lo que representa la circunvalación de Santo Domingo, que evita atravesar la ciudad para moverse hacia este punto geográfico, donde está ubicado el DISDO. Eso que plantea Ramírez no era posible antes. Ahora sí. El primer tramo de la Circunvalación Santo Domingo, que se extiende desde Haina hasta la autopista Duarte, uniendo las zonas Sur y Norte del país, se inauguró en febrero de 2015.



En un principio, cuando se hablaba del DISDO se calculaba que aportaría entre 18,000 y 20,000 empleos directos, pero dado los cambios que se han realizado, incluyendo la formación de clústeres, habrá que revisar los números o hacer nuevos “cuadres”, porque los empleos posiblemente serán más.



El traslado



Una de las empresas propietaria de terreno en el DISDO es Industrias Nigua (Indusnig). Esa empresa se mudó al lugar con sus operaciones.



Yandra Portela, vicepresidenta ejecutiva de Indusnig, conversando con elCaribe sobre el DISDO indica: “Nosotros fabricamos fundamentalmente productos de papel, entre ellos papel higiénico, servilletas, cuadernos y fundas. Estábamos localizados en el ensanche La Fe y tomamos la decisión de mudarnos para acá. Nuestra planta la mudamos. Fue un proceso difícil. Tú sabes que mudarse no es fácil, mucho más cuando se trata de maquinarias y equipos, pero gracias a Dios nos mudamos y estamos muy contentos”.



Explica que entre las razones que tuvo la empresa para moverse fue por “ordenamiento industrial”. Se refiere a que siempre es preferible que las industrias estén fuera de la ciudad. Indusnig tenía 55 años operando en la capital. Se instaló cuando la zona aún no estaba muy poblada, pero luego fue quedando atrapada del crecimiento poblacional.



“Que hayamos decidido irnos al DISDO también tiene su lógica. En la mayoría de los países desarrollados las industrias se colocan en parques industriales y normalmente en esos parques, que suelen estar en las afueras de la ciudad, se logra crear sinergias”. Cuando Portela habla de sinergias se refiere a que, como habrá muchas empresas de manufactura en el parque, habrá procesos y cosas que podrán hacer en común, por ejemplo, el transporte para los empleados, la zona para colocar furgones, y posiblemente hasta la parte de reclutamiento de personal.



Industrias Nigua tiene unos 300 empleados. En temporada escolar, debido a que tiene que hacer nuevas contrataciones, la cantidad de empleados sube a 350, según Portela.



El DISDO está ubicado en Palavé, Lechería, provincia Santo Domingo. Se trata de una zona (la de Palavé) donde reside gente de condiciones económicas precarias. La esperanza está puesta en que, una vez las operaciones, en general, alcancen su punto máximo, eso se traduzca en bienestar para la población.



El DISDO se concibió en el período de gobierno 1996-2000 del presidente Leonel Fernández a través de la Corporación de Fomento Industrial (CFI). Esa institución es actualmente lo que se llama Proindustria. Los terrenos del proyecto fueron obtenidos en el mes de enero del año 2000 por la entonces CFI mediante contrato de transferencia con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de acuerdo a datos que en diversos momentos ha ofrecido Proindustria.



Las 24 horas



La institución ha asegurado que “mediante la iniciativa se contempla beneficiar directamente a unas 185 pequeñas y medianas industrias de los sectores: harina y sus derivados; metalmecánica, metalurgia, calzado, textil y confección, artesanía, industrias gráficas, muebles, colchones y afines, pymes diversas y otras, las cuales aportarán unos 60 mil empleos indirectos”.



Cada sector productivo estará en un área específica a los fines de constituirse en un parque industrial por rama de actividad. Eso, según calcula Proindustria, contribuirá a bajar costos, a la asociatividad industrial y a elevar su competitividad en el plano local e internacional. Uno de los factores que generó lentitud al proyecto fue que, a pesar de que ya se había levantado el 75% de las obras civiles, los adquirientes insistían que era necesario que ellos contaran con los títulos de los terrenos a los fines de conseguir financiamientos en la banca y proceder a construir sus naves.



La obtención de los títulos tuvo un retraso en virtud de que un particular apareció reclamando una porción de los terrenos y ello impidió la celeridad en la consecución de la titularidad del DISDO.



Proindustria ha dejado claro que en lo que a esa institución concernía, los pasos se han dado conforme a lo que se requería. “Por parte nuestra se ha trabajado correctamente”, dice el organismo.



En lo adelante, según informaron Susana Mujica y Ramón Ramírez Ángeles, se trabajará con los reglamentos para que las actividades dentro del parque sean específicamente de tipo industrial. “Se trabajará de forma organizada, como se hace en los condominios”, explica.



El complejo cuenta con energía 24 horas, suministrada por la Empresa de Electricidad del Sur (Edesur) y hay una subestación que se habilitará totalmente para tener mayor garantía en cuanto al suministro de electricidad.



En el recorrido que realizó elCaribe por los terrenos donde está el DISDO observó el espacio donde será instalada la parte de administración de todo el parque, incluyendo las oficinas.

¿Qué busca Proindustria; cuál escenario creará?

El objetivo fundamental de Proindustria con el DISDO es convertirlo en un modelo, en un referente, en el primer proyecto pyme de mayor articulación y encadenamiento productivo del país, que fomente las aglomeraciones por sector, eleve la capacidad de mayor y mejor producción a menor costo y garantice la competitividad y las exportaciones.



Como objetivos específicos busca crear un escenario que permita alojar a las pequeñas y medianas industrias que se encuentran dispersas en la parte urbana del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, en procura de reducir la contaminación, los ruidos y el gran flujo de tránsito de vehículos pesados en cada una de estas zonas.



También, implementar políticas, proyectos y programas que estimulen la renovación e innovación y que diversifique el aparato productivo nacional, haciéndolo más competitivo.